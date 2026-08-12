டெக்னோகிராஃப்ட் வென்சா்ஸ் ஐபிஓக்கு அமோக வரவேற்பு

உள்கட்டமைப்புத் துறையைச் சோ்ந்த டெக்னோகிராஃப்ட் வென்ச்சா்ஸ் நிறுவனத்தின் பொதுப் பங்கு வெளியீட்டுக்கு (ஐபிஓ) முதலீட்டாளா்களிடையே அமோக வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
செவ்வாய்க்கிழமையுடன் நிறைவடைந்த இந்நிறுவனத்தின் ரூ.251.88 கோடி மதிப்பிலான ஐபிஓ-க்கு, 38.69 மடங்கு விண்ணப்பங்கள் குவிந்துள்ளன. இதில் நிறுவனமில்லா முதலீட்டாளா்கள் 65.06 மடங்கும், நிறுவன முதலீட்டாளா்கள் 42.26 மடங்கும், சில்லறை முதலீட்டாளா்கள் 25.35 மடங்கும் விண்ணப்பித்துள்ளனா்.
இதேபோன்று, செவ்வாய்க்கிழமையுடன் முடிவடைந்த விநியோகச் சங்கிலி நிறுவனமான லீப் இந்தியாவின் ரூ.2,480 கோடி மதிப்பிலான ஐபிஓ-க்கும் 8.38 மடங்கு கூடுதல் விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளன.
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