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வணிகம்

கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ ஃபோல்ட் அறிமுகம்! சிறப்புகள் என்னென்ன?

கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ ஃபோல்ட் சிறப்புகள் மற்றும் விலை குறித்து...

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கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ ஃபோல்ட் - படம் / நன்றி - கூகுள்

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 5:59 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ ஃபோல்ட் ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் அறிமுகமாகியுள்ளது.

கையடக்கக் கணினி போன்ற வடிவத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஸ்மார்ட்போனில், ஃபிளெக்ஸ் திரை, டென்சோன் ஜி 6 சிப்செட், பின்புறம் 3 முதன்மை கேமராக்கள் ஆகியவை இதன் சிறப்பம்சங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன.

கூகுள் பிக்சல் 11, பிக்சல் 11 ப்ரோ, பிக்சல் 11 ப்ரோ எக்ஸ்.எல். ஆகியவற்றுடன் கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ ஃபோல்ட் ஸ்மார்ட்போனும் அறிமுகமாகியுள்ளது. பிக்சல் 11 ப்ரோ ஃபோல்ட் ஸ்மார்ட்போனின் விலை ரூ. 1,86,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கூகுள் இணையதளப் பக்கத்திலும் ஃபிளிப்கார்ட் இணைய விற்பனை தளத்திலும் கிடைக்கிறது.

பிக்சல் 11 ப்ரோ ஃபோல்ட் சிறப்புகள்

8 அங்குல ஃபிளெக்ஸ் திரை கொண்டது.

6.5 அங்குல ஆக்‌ஷுவா கவர் டிஸ்பிளே உடையது.

திரை சுமூகமாக இயங்கும் வகையில் 120Hz திறன் உடையது.

திரை பிரகாசமாக இருக்கும் வகையில் 3600 nits திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

48 மெகா பிக்சல் திறனுடன் மூன்று முதன்மை கேமராக்கள் உள்ளன. 5 மடங்கு அதிகமாக ஜூம் செய்துகொள்ளலாம்.

ஆன்டிராய்ட் 17 ஓஎஸ் கொண்டது.

தூசி மற்றும் நீர் புகாத்தன்மைக்காக IP68 திறன் உடையது.

16GB (RAM) உள்நினைவகம் + 512GB நினைவகம் கொண்டது.

ஒரே நேரத்தில் பலதரப்பட்ட பணிகளைச் செய்யும் வகையில் கூகுள் ஏஐ உடையது.

4,806mAh பேட்டரி திறன் உடையது. ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 24 மணிநேரத்திற்கு நீடிக்கும். வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் வகையில் 30W திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் எடை 239 கிராம்.

ஆலிவ் வண்ணத்தில் கிடைக்கும்.

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