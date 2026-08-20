லலிதா ஜூவல்லரி ஐபிஓ: 63 மடங்கு விண்ணப்பங்கள் குவிந்தன

லலிதா ஜூவல்லரி மாா்ட் நிறுவனத்தின் ஆரம்ப பொதுப் பங்கு வெளியீடுக்கு (ஐபிஓ) கடைசி நாளான புதன்கிழமை முடிவில் 62.97 மடங்கு விண்ணப்பங்கள் குவிந்து, அமோக வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
தேசிய பங்குச் சந்தை (என்எஸ்இ) தரவுகளின்படி, மொத்தம் 6.27 கோடி பங்குகள் விற்பனைக்கு வந்த நிலையில், முதலீட்டாளா்களிடமிருந்து 395 கோடி பங்குகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் குவிந்துள்ளன.
இந்த ஐபிஓவில் ஒரு பங்குக்கு விலை வரம்பு ரூ. 190 முதல் ரூ. 201 ஆக நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.1,200 கோடிக்கு புதிய பங்குகளும், ரூ.500 கோடிக்கு நிறுவன உரிமையாளா்களின் பங்குகள் சலுகை விலையிலும் விற்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, ரூ.1,700 கோடி திரட்டும் நோக்கில் வெளியிடப்பட்ட இந்த ஐபிஓவில் நிறுவன முதலீட்டாளா்கள் 145.38 மடங்கும், நிறுவனமல்லாத பிற முதலீட்டாளா்கள் 73.90 மடங்கும், சில்லறை முதலீட்டாளா்கள் 11.81 மடங்கும் விண்ணப்பித்துள்ளனா்.
முன்னதாக, கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று முன்னணி (ஆங்கா்) முதலீட்டாளா்களான கோல்ட்மேன் சாக்ஸ், ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மற்றும் பந்தன் பரஸ்பர நிதிகள் உள்ளிட்டோரிடம் இருந்து நிறுவனம் ரூ.508 கோடியைத் திரட்டியது.
ஐபிஓ மூலம் திரட்டப்படும் நிதி, முதன்மையாக புதிய கிளைகளை அமைக்கவும், ஒரு பகுதி நிதி நிறுவனத்தின் பொதுவான தேவைகளுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐபிஓவின் தொடா்ச்சியாக, பங்குகள் மும்பை மற்றும் தேசியப் பங்குச் சந்தைகளில் வரும் திங்கள்கிழமை பட்டியலிடப்படவுள்ளன.
லலிதா ஜூவல்லரியுடன் ஐபிஓவைத் தொடங்கிய ஹரிசான் இன்டஸ்டரியல் பாா்க்ஸ் பங்குகளுக்கு வெறும் 1.45 மடங்கு விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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