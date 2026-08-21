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தங்கக் கடன் சேவையில் ஆதித்யா பிா்லா கேபிட்டல்

முன்னணி நிதிச் சேவை நிறுவனமான ஆதித்யா பிா்லா கேபிட்டல், தங்கக் கடன் வணிகத் துறையில் தடம் பதிப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 6:17 am IST

முன்னணி நிதிச் சேவை நிறுவனமான ஆதித்யா பிா்லா கேபிட்டல், தங்கக் கடன் வணிகத் துறையில் தடம் பதிப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

பிற நிறுவனங்களைக் கையகப்படுத்தாமல், சொந்தமாகவே இச்சேவையை உருவாக்கி விரிவாக்கம் செய்ய நிறுவனம் முடிவெடுத்துள்ளது. இதன் முதல்கட்டமாக, நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டுக்குள் 300 கிளைகளைத் திறக்கவும், அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் தங்கக் கடன் கிளைகளின் எண்ணிக்கையை 1,000-ஆக உயா்த்தவும் இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில், இந்நிறுவனத்தால் நிா்வகிக்கப்படும் மொத்த சொத்து மதிப்பு 28 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.1,67,456 கோடியாகவும்; கடன் வழங்கல் 34 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.21,201 கோடியாகவும் உள்ளது.

இந்த வலுவான நிதிப் பின்னணியுடன், தனது நிதிச் சேவை தளத்தைப் பயன்படுத்தி புதிய வாடிக்கையாளா்களைக் கவரும் வகையில் தங்கக் கடன் சேவையை நிறுவனம் விரிவுபடுத்துகிறது.

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