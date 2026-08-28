பிஒய்டி சீலியன் 7 டைனமிக்: புதிய எலெக்ட்ரிக் எஸ்யூவி அறிமுகம்!
பிஒய்டி சீலியன் 7 டைனமிக் இவி கார் பற்றி..
பிஒய்டி சீலியன் 7 டைனமிக் - X
பி.ஒய்.டி நிறுவனம் சீலியன் 7 டைனமிக் எலெக்ரிக் எஸ்யூவியை சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
சீலியன் 7 வரிசையில் இதுவே குறைந்த விலை மாடலாகும். 71.8 கிலோவாட் பேட்டரி மூலம் 520 கி.மீ. வரை பயணிக்கும் இந்த எலெக்ட்ரிக் எஸ்யூவி 0 - 100 கி.மீ. வேகத்தை 7.3 வினாடிகளில் எட்டுகிறது.
சிறப்பம்சங்கள் என்ன?
பனோரமிக் கண்ணாடி, கூரை, சுழலும் தொடுதிரை, பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்கள் உள்ளிட்ட வசதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஆரம்பகட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு 7 கிலோவாட் ஹோம் சார்ஜர், 10 ஆண்டுகளுக்கான சாலையோர உதவி மற்றும் பேட்டரி உத்தரவாத நீட்டிப்பு உள்ளிட்ட சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன.
இதன் ஆரம்ப ஷோரூம் விலை ரூ. 41.90 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
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