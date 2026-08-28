The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
புழல் காவல் நிலையத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு! நேபாள வெள்ளத்தில் 320 இந்தியர்கள் மாயம்! வெளியுறவு அமைச்சகம் அதிர்ச்சித் தகவல்!எந்தத் திட்டம் கொண்டு வந்தாலும் விவசாய நிலத்தைதான் எடுத்தாக வேண்டும்! செங்கோட்டையன்திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான தடையை நீக்கக் கோரி முதல்வர் விஜய் மனுசென்னை புழல் சிறை முதல்வர் விஜய் திடீர் ஆய்வுமாநில அந்தஸ்து! பதவியை ராஜிநாமா செய்யவும் தயார்: புதுவை முதல்வர் என். ரங்கசாமி

பிஒய்டி சீலியன் 7 டைனமிக்: புதிய எலெக்ட்ரிக் எஸ்யூவி அறிமுகம்!

பிஒய்டி சீலியன் 7 டைனமிக் இவி கார் பற்றி..

BYD Sealion 7 Dynamic

பிஒய்டி சீலியன் 7 டைனமிக் - X

Published On :28 ஆகஸ்ட் 2026, 5:15 pm IST

பி.ஒய்.டி நிறுவனம் சீலியன் 7 டைனமிக் எலெக்ரிக் எஸ்யூவியை சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

சீலியன் 7 வரிசையில் இதுவே குறைந்த விலை மாடலாகும். 71.8 கிலோவாட் பேட்டரி மூலம் 520 கி.மீ. வரை பயணிக்கும் இந்த எலெக்ட்ரிக் எஸ்யூவி 0 - 100 கி.மீ. வேகத்தை 7.3 வினாடிகளில் எட்டுகிறது.

சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

பனோரமிக் கண்ணாடி, கூரை, சுழலும் தொடுதிரை, பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்கள் உள்ளிட்ட வசதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

ஆரம்பகட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு 7 கிலோவாட் ஹோம் சார்ஜர், 10 ஆண்டுகளுக்கான சாலையோர உதவி மற்றும் பேட்டரி உத்தரவாத நீட்டிப்பு உள்ளிட்ட சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன.

இதன் ஆரம்ப ஷோரூம் விலை ரூ. 41.90 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

4 கிலோவாட் வரை வீட்டு மின் இணைப்புக்கு கள ஆய்வு இல்லை: மின் வாரியம்

4 கிலோவாட் வரை வீட்டு மின் இணைப்புக்கு கள ஆய்வு இல்லை: மின் வாரியம்

‘காவிரி தங்கம்’, ‘காவிரி நாடன்’ 2 புதிய வாழை ரகங்கள் அறிமுகம்

‘காவிரி தங்கம்’, ‘காவிரி நாடன்’ 2 புதிய வாழை ரகங்கள் அறிமுகம்

தமிழக பட்ஜெட் 2026! சுடர் திட்டம் அறிமுகம்! மாணவர்கள் வாழ்வில் புதிய ஒளி!

தமிழக பட்ஜெட் 2026! சுடர் திட்டம் அறிமுகம்! மாணவர்கள் வாழ்வில் புதிய ஒளி!

டாடாவுக்கு போட்டியாக ரூ. 5 லட்சத்தில் மாருதியில் புதிய கார்!

டாடாவுக்கு போட்டியாக ரூ. 5 லட்சத்தில் மாருதியில் புதிய கார்!

விடியோக்கள்

கார் பந்தயம்! கலைஞர் பேனா..! பேரவையில் காரசார விவாதம்! | Sengottaiyan | KN Nehru | Udhayanidhi

கார் பந்தயம்! கலைஞர் பேனா..! பேரவையில் காரசார விவாதம்! | Sengottaiyan | KN Nehru | Udhayanidhi

ஆதாரத்தைக் காட்டிதான் பேசுகிறார்! எ.வ. வேலு Vs அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK

ஆதாரத்தைக் காட்டிதான் பேசுகிறார்! எ.வ. வேலு Vs அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK