The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
லடாக்கில் ஜம்மு-காஷ்மீர் உயர்நீதிமன்றத்தின் கிளை: குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல்!முத்தரப்பு டி20 தொடர்: தெ.ஆ.க்கு அதிர்ச்சியளித்தது நமீபியா!நேபாளத்தில் சிக்கியிருக்கும் எஞ்சியுள்ள தமிழர்களை மீட்க நடவடிக்கை: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்புழல் காவல் நிலையத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு! நேபாள வெள்ளத்தில் 320 இந்தியர்கள் மாயம்! வெளியுறவு அமைச்சகம் அதிர்ச்சித் தகவல்!எந்தத் திட்டம் கொண்டு வந்தாலும் விவசாய நிலத்தைதான் எடுத்தாக வேண்டும்! செங்கோட்டையன்திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான தடையை நீக்கக் கோரி முதல்வர் விஜய் மனு

சா்வம் ஏஐ நிறுவனத்தில் இண்டிகோ முதலீடு

இந்தியாவின் முன்னணி ஏ.ஐ. நிறுவனமான சா்வம் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யவுள்ளதாக நாட்டின் மிகப் பெரிய விமான சேவை நிறுவனமான இண்டிகோவின் முதலீட்டுப் பிரிவு ‘இண்டிகோ வென்ச்சா்ஸ்’ வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்தது.

Published On :28 ஆகஸ்ட் 2026, 11:26 pm IST

இந்தியாவின் முன்னணி ஏ.ஐ. நிறுவனமான சா்வம் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யவுள்ளதாக நாட்டின் மிகப் பெரிய விமான சேவை நிறுவனமான இண்டிகோவின் முதலீட்டுப் பிரிவு ‘இண்டிகோ வென்ச்சா்ஸ்’ வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்தது.

முழு இந்திய ஏ.ஐ. நிறுவனமான சா்வம் முன்னெடுத்துள்ள ‘சீரிஸ் பி’ நிதித் திரட்டலின் ஒரு பகுதியாக, விமானப் போக்குவரத்துத் துறையில் ஏ.ஐ.தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டை அதிகரிக்கும் நோக்கில் இண்டிகோ இந்த முதலீட்டைச் செய்யவுள்ளது. ஆனால், முதலீட்டுத் தொகை குறித்த விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை.

வாடிக்கையாளா் சேவையை மேம்படுத்துதல், ஊழியா்களின் உற்பத்தித் திறனை அதிகரித்தல், சிக்கலான விமானப் போக்குவரத்து செயல்பாடுகளை ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக எளிமையாக்குதல் ஆகிய பணிகளுக்காக இண்டிகோ மற்றும் சா்வம் நிறுவனங்கள் ஏற்கெனவே இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன.

அந்த உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் இப்புதிய முதலீடு அமைந்துள்ளது. இதன்மூலம், இண்டிகோ நிறுவனத்தில் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் செயல்திறனை விரைவுபடுத்துவதற்கான நீண்டகால தளம் உருவாக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

செயற்கைக்கோள் மூலம் உளவு சேவைகள்: உலகின் முன்னணி நிறுவனமான ஐஸ்ஐ புது தில்லியில் செயல்படத் திட்டம்

செயற்கைக்கோள் மூலம் உளவு சேவைகள்: உலகின் முன்னணி நிறுவனமான ஐஸ்ஐ புது தில்லியில் செயல்படத் திட்டம்

தவறான விளம்பரங்கள் குறித்து உணவு நிறுவனங்களுக்கு எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ நோட்டீஸ்!

தவறான விளம்பரங்கள் குறித்து உணவு நிறுவனங்களுக்கு எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ நோட்டீஸ்!

எச்.சி.எல். டெக். - சா்வம் ஏஐ கூட்டணியில் ஒடிஸாவில் புதிய ஏ.ஐ. தரவு மையம்

எச்.சி.எல். டெக். - சா்வம் ஏஐ கூட்டணியில் ஒடிஸாவில் புதிய ஏ.ஐ. தரவு மையம்

இன்ஃபோசிஸ் புதிய சிஇஓ நியமனம்

இன்ஃபோசிஸ் புதிய சிஇஓ நியமனம்

விடியோக்கள்

கார் பந்தயம்! கலைஞர் பேனா..! பேரவையில் காரசார விவாதம்! | Sengottaiyan | KN Nehru | Udhayanidhi

கார் பந்தயம்! கலைஞர் பேனா..! பேரவையில் காரசார விவாதம்! | Sengottaiyan | KN Nehru | Udhayanidhi

ஆதாரத்தைக் காட்டிதான் பேசுகிறார்! எ.வ. வேலு Vs அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK

ஆதாரத்தைக் காட்டிதான் பேசுகிறார்! எ.வ. வேலு Vs அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK