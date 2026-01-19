3வது காலாண்டு முடிவுகளுக்குப் பிறகு 7% சரிந்த விப்ரோ!

புதுதில்லி: தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை நிறுவனமான விப்ரோ, நிதியாண்டின் 3வது காலாண்டில் தனது ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 7% சரிவைக் கண்டதாக அறிவித்ததை தொடர்ந்து, இன்றைய வர்த்தகத்தில் அதன் பங்குகள் 8% சரிந்தன.
பிஎஸ்இ-யில் 7.95% சரிந்து ரூ.246ஆக நிலைபெற்றது. வர்த்தக நேரத்தின் போது, இது 9.54% சரிந்து ரூ.241.75 ஆக முடிவடைந்தன.
என்எஸ்இ-யில் 8% சரிந்து ரூ.245.95ஆக முடிவடைந்த நிலையில், வர்த்தக நேரத்தின் போது, இந்த பங்கு 9.68% குறைந்து ரூ.241.55 ஆக சரிந்தது. இதனையடுத்து நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரூ.22,282.64 கோடி குறைந்து ரூ.2,57,977.45 கோடியாக உள்ளது.
மறுசீரமைப்பு செலவுகள் மற்றும் தொழிலாளர் சட்ட அமலாக்கங்களால் ஏற்பட்ட சுமையால், நிதியாண்டின் 3வது காலாண்டில் தனது ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 7% சரிவைக் கண்டு ரூ.3,119 கோடியாக உள்ளதாக விப்ரோ அறிவித்தது.
பெங்களூரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட இந்த நிறுவனம், முந்தைய ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் ரூ.3,353.8 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியிருந்தது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.