எல்டிஐமைண்ட்ட்ரீ 3வது காலாண்டு நிகர லாபம் 10.5% சரிவு!

எல்டிஐமைண்ட்ட்ரீ 3வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 10.5% சரிந்து ரூ.970.6 கோடியாக இருப்பதாக அறிவித்தது.
புதுதில்லி: தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான எல்டிஐமைண்ட்ட்ரீ, 3வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 10.5% சரிந்து ரூ.970.6 கோடியாக இருப்பதாக அறிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ரூ. 1,085 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியது.

நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளின் மூலம் கிடைத்த வருவாய், கடந்த ஆண்டு, 3வது காலாண்டில் இது ரூ.9,661 கோடியாக இருந்தது. அதே வேளையில், நிதியாண்டின் 3வது காலாண்டில் இது 11.6% அதிகரித்து ரூ.10,781 கோடியாக உள்ளது.

முந்தைய காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், நிறுவனத்தின் லாபம் 30.7% சரிந்துள்ளது. அதே சமயம் நிறுவனத்தின் வருவாய் 3.7% அதிகரித்துள்ளது.

