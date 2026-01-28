வணிகம்

லாபம் ஈட்டிய வீவொர்க் இந்தியா!

வீவொர்க் இந்தியா, அதிகரித்த வருவாயின் காரணமாக அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ரூ.16.78 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.
லாபம் ஈட்டிய வீவொர்க் இந்தியா!
Updated on
1 min read

புதுதில்லி: ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான வீவொர்க் இந்தியா, நிதியாண்டின் 3வது காலாண்டில், அதிகரித்த வருவாயின் காரணமாக அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ரூ.16.78 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ரூ.83.11 கோடி நிகர நஷ்டமடைந்தது.

நிதியாண்டின் 3வது காலாண்டில் மொத்த வருமானம் ரூ.643.81 கோடியாக உயர்ந்தது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ.508.37 கோடியாக இருந்தது.

நிதியாண்டின் முதல் 9 மாதங்களில், நிகர லாபம் கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் ரூ.91.45 கோடியிலிருந்து ரூ.9.04 கோடியாக சரிந்தது.

நிதியாண்டின் 3வது காலாண்டில், மொத்த வருமானம் ரூ. 1,775.07 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ.1,469.13 கோடியாக இருந்தது.

Summary

Realty firm WeWork India reported a consolidated net profit of Rs 16.78 crore in the 3rd quarter of this fiscal year.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

லாபம்

Related Stories

No stories found.