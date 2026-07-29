டிசிஎம் ஸ்ரீராம் முதல் காலாண்டு லாபம் ரூ. 692 ஆக அதிகரிப்பு!

புதுதில்லி: ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைந்த காலாண்டில், டிசிஎம் ஸ்ரீராம் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ஆறு மடங்கு அதிகரித்து ரூ. 692.17 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ. 113.82 கோடியாக இருந்தது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 3,477.40 கோடியாக இருந்த நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய், நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் ரூ. 3,812.29 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
வருமான வரித் துறையின் சாதகமான தீர்ப்புகளால் கிடைத்த ரூ. 474.3 கோடி மதிப்பிலான வரி சரிசெய்தல் உள்ளிட்டவையால் கிடைத்த ரூ. 79.4 கோடி மதிப்பிலான ஒருமுறை லாபம், இவற்றையெல்லாம் தவிர்த்துப் பார்த்தால், இக்காலாண்டிற்கான நிகர லாபம் ரூ. 147 கோடியாக இருப்பதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
Summary
DCM Shriram Ltd has reported a six-fold jump in its consolidated net profit to Rs 692.17 crore.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.