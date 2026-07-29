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வணிகம்

டிசிஎம் ஸ்ரீராம் முதல் காலாண்டு லாபம் ரூ. 692 ஆக அதிகரிப்பு!

டிசிஎம் ஸ்ரீராம் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ஆறு மடங்கு அதிகரித்து ரூ. 692.17 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

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டிசிஎம் ஸ்ரீராம்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 8:49 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுதில்லி: ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைந்த காலாண்டில், டிசிஎம் ஸ்ரீராம் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ஆறு மடங்கு அதிகரித்து ரூ. 692.17 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ. 113.82 கோடியாக இருந்தது.

கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 3,477.40 கோடியாக இருந்த நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய், நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் ரூ. 3,812.29 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

வருமான வரித் துறையின் சாதகமான தீர்ப்புகளால் கிடைத்த ரூ. 474.3 கோடி மதிப்பிலான வரி சரிசெய்தல் உள்ளிட்டவையால் கிடைத்த ரூ. 79.4 கோடி மதிப்பிலான ஒருமுறை லாபம், இவற்றையெல்லாம் தவிர்த்துப் பார்த்தால், இக்காலாண்டிற்கான நிகர லாபம் ரூ. 147 கோடியாக இருப்பதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

Summary

DCM Shriram Ltd has reported a six-fold jump in its consolidated net profit to Rs 692.17 crore.

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