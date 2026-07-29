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வணிகம்

தங்கம் விலை குறைவு! வெள்ளி விலை? ஜூலை 29 நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.480 குறைந்துள்ளது குறித்து...

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தங்கம் விலை குறைவு - கோப்புப்படம்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 10:49 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ரூ.1,05,240-க்கு விற்பனையாகிறது.

தங்கம் விலை கடந்த சில நாள்களாக இறக்கத்தைச் சந்தித்துவந்த நிலையில், கடந்த 23-ஆம் தேதி மட்டும் பவுனுக்கு ரூ.2,160 அதிரடியாகக் குறைந்தது. கடந்த திங்கள்கிழமை சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 உயா்ந்து, ரூ.13,370-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.560 உயா்ந்து, ரூ.1,06,960-க்கும், செவ்வாய்க்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.155 குறைந்து ரூ.13,215-க்கும், பவுன் ரூ.1,240 குறைந்து ரூ.1,05,720-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், புதன்கிழமை தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து ரூ.13,155-க்கும், பவுன் ரூ.480 குறைந்து ரூ.1,05,240-க்கும் விற்பனையாகிறது.

இதேபோல், வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.235-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2.35 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

Gold and Silver prices Today, July 29 in Chennai

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