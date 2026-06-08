கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: பங்குச் சந்தை சரிவுடன் நிறைவு!!

மும்பை: மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், தொடர்ந்து வெளியேறி வரும் வெளிநாட்டு முதலீடுகள், உலகளாவிய பங்குச் சந்தைகள் தொடர் சரிவு மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை திடீர் உயர்வு ஆகியவற்றால், இன்றைய வர்த்தகத்தில் தொடர்ந்து 2வது நாளாக சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி சரிந்து நிறைவடைந்தன.
காலை நேர வர்த்தகத்தின் போது, நிஃப்டி குறியீடு 296.55 புள்ளிகள் சரிந்து 23,070.15 புள்ளிகள் வரை சென்றது. அதே வேளையில் சென்செக்ஸ் 924.4 புள்ளிகள் சரிந்து 73,318.94 புள்ளிகள் வரை சென்றது. வர்த்தக முடிவில் 50 பங்குகளைக் கொண்ட நிஃப்டி 243.70 புள்ளிகள் சரிந்து 23,123 புள்ளிகளாகவும், சென்செக்ஸ் 719 புள்ளிகள் சரிந்து 73,524.26 புள்ளிகளாக நிலைபெற்றது.
இன்று நிஃப்டி மிட்கேப் 100 குறியீடு 1.4% சரிந்த நிலையில், நிஃப்டி ஸ்மால்கேப் 100 குறியீடு 1.9% சரிவைச் சந்தித்தன.
சென்செக்ஸில் எடர்னல், மஹிந்திரா & மஹிந்திரா, டிரெண்ட் இன்டர்குளோப் ஏவியேஷன், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் ஆகிய பங்குகள் சரிந்தன. மறுபுறம் பவர் கிரிட், டெக் மஹிந்திரா, பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் பார்தி ஏர்டெல் உள்ளிட்ட பங்குகள் உயர்ந்தன.
நிஃப்டி-யில் விப்ரோ, ஜியோ ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ், எடர்னல், ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் ஸ்ரீராம் ஃபைனான்ஸ் ஆகியவை பங்குகள் சரிந்த நிலையில் மேக்ஸ் ஹெல்த்கேர், பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன், பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ், டெக் மஹிந்திரா மற்றும் நெஸ்லே இந்தியா ஆகிய பங்குகள் உயர்ந்தன.
துறைவாரியாகப் பார்க்கையில், அனைத்துக் குறியீடுகளும் சரிவுடனேயே முடிவடைந்தன. ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் உலோகம் குறியீடுகள் மிக மோசமான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தின. இவை ஒவ்வொன்றும் 2% க்கும் அதிகமாகச் சரிந்தன.
வாகனம், நுகர்வோர் பொருட்கள், தகவல் தொழில்நுட்பம், ஊடகம், உள்கட்டமைப்பு, மின்சாரம், ஆற்றல் மற்றும் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆகிய துறைகளிலும் விற்பனை அழுத்தம் காணப்பட்டது. இந்த துறைகள் அனைத்தும் வர்த்தக நேரத்தில் 1% க்கும் அதிகமாகச் சரிந்தன.
போர்நிறுத்த அறிவிப்புக்குப் பிறகு முதல் முறையாக இஸ்ரேலும் ஈரானும் ஏவுகணைத் தாக்குதல்களைப் பரிமாறிக்கொண்டதைத் தொடர்ந்து, சமீபத்திய முன்னேற்றம் விரைவில் சிதைந்துவிடும் என்ற கவலைகள் எழுந்ததால், உலகளாவிய பங்குச் சந்தைகள் பரவலாக சரிந்தன.
அமெரிக்கா நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்குமாறு விடுக்கப்பட்ட அழைப்புகளையும் மீறி, மீண்டும் பதற்றம் அதிகரித்திருப்பது, உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத்தில் மேலும் ஒரு இடையூறு ஏற்படும் என்ற அச்சத்தை அதிகப்படுத்தியுள்ளது. அதே நேரத்தில், உலகளாவிய செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் காணப்பட்ட சோர்வின் அறிகுறிகள், முதலீட்டாளர்களிடம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அமெரிக்க பங்குச் சந்தைகள் வெள்ளிக்கிழமையன்று கடும் சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன. நாஸ்டாக் குறியீடு 4.18 சதவீதமும், எஸ்&பி 500 குறியீடு 2.64 சதவீதமும் வீழ்ச்சியடைந்த நிலையில் டவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரியாக 1.35 சதவீதம் சரிந்தன.
பங்குச் சந்தை தரவுகளின் அடிப்படையில், வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் வெள்ளிக்கிழமையன்று ரூ. 8,776.25 கோடி மதிப்புள்ள பங்குகளை விற்பனை செய்துள்ளனர்.
ஆஸ்டர் டிஎம் ஹெல்த், அதானி எனர்ஜி, கிருஷ்ணா மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், ஏசிஎம்இ சோலார், ஃபெடரல் வங்கி, ஜேகே வங்கி, சாய் லைஃப் சயின்ஸ், லாரஸ் லேப்ஸ் மற்றும் ஏதர் எனர்ஜி உள்ளிட்ட 140-க்கும் மேற்பட்ட பங்குகள் மும்பை பங்குச் சந்தையில் இன்று 52 வார உச்சத்தை எட்டியது.
விப்ரோ, ஸ்விக்கி, ரயில் விகாஸ் நிகம், டிசிஎஸ், எஸ்பிஐ கார்ட்ஸ், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஈஐடி பாரி, ப்ளூ டார்ட், டால்மியா பாரத், கிளாக்ஸோ ஸ்மித்கிளைன் மற்றும் எமாமி உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட பங்குகள் மும்பை பங்குச் சந்தையில் இன்று 52 வாரக் குறைந்தபட்ச விலையை எட்டியது.
ஆசியச் சந்தைகளைப் பொறுத்தவரை, தென் கொரியாவின் கோஸ்பி, ஜப்பானின் நிக்கி 225, ஷாங்காயின் எஸ்எஸ்இ காம்போசிட் மற்றும் ஹாங்காங்கின் ஹேங் செங் ஆகிய குறியீடுகள் குறிப்பிடத்தக்க சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன. கோஸ்பி 8.29 சதவீதமும், நிக்கி 225 குறியீடு 3.85 சதவீதமும் சரிந்தன. ஐரோப்பியச் சந்தைகளும் சரிவுடனே வர்த்தகமாகின.
உலகளாவிய பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 4.10 சதவீதம் உயர்ந்து பீப்பாய் ஒன்று ரூ. 96.91 டாலராக உள்ளது.
Summary
Benchmark indices Sensex and Nifty slumped on Monday.
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