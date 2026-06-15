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வணிகம்

பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட வேதாந்தாவின் 4 புதிய நிறுவனங்கள்!

வேதாந்தா குழுமத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட 4 புதிய நிறுவனங்கள் பங்குச் சந்தையில் இன்று பட்டியலிடப்பட்டது.

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Vedanta Group

Updated On :15 ஜூன் 2026, 7:25 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: வேதாந்தா குழுமத்திலிருந்து புதிதாகப் பிரிக்கப்பட்ட நான்கு புதிய நிறுவனங்களான வேதாந்தா அலுமினியம் மெட்டல் லிமிடெட், வேதாந்தா பவர் லிமிடெட், வேதாந்தா ஆயில் அண்ட் கேஸ் லிமிடெட் மற்றும் வேதாந்தா அயர்ன் & ஸ்டீல் லிமிடெட் ஆகிய நிறுவனங்களாக பங்குச் சந்தையில் இன்று பட்டியலிடப்பட்டது.

வேதாந்தா அலுமினியம் மெட்டல் நிறுவனத்தின் பங்குகள் ரூ. 527 க்கு வர்த்தகத்தைத் தொடங்ய நிலையில், பிறகான வர்த்தகத்தில் அதன் தொடக்க விலையிலிருந்து 5 சதவீதம் சரிந்து, மும்பை பங்குச் சந்தையில் ரூ. 500.65 என்ற குறைந்தபட்ச வரம்பு நிலையை எட்டியது.

வேதாந்தா பவர் நிறுவனம் ரூ. 41.30-க்கு பட்டியலிடப்பட்டு, வர்த்தக முடிவில் 0.84 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 40.95 ஆக நிலைபெற்றது. வர்த்தகத்தின் இடையே இந்த பங்கு 4.96 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 43.35 ஐ எட்டியது.

வேதாந்தா ஆயில் அண்ட் கேஸ் பங்குகள் ரூ. 39 க்கு வர்த்தகத்தைத் தொடங்கிய நிலையில், அதன் தொடக்க விலையிலிருந்து 5 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 37.05 என்ற குறைந்தபட்ச வரம்பை எட்டியது.

வேதாந்தா அயர்ன் & ஸ்டீல் பங்குகள் ரூ. 22.25 க்கு பட்டியலிடப்பட்டு, பிறகான வர்த்தகத்தில் 5.39 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 21.05 ஆக வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது.

இந்த நிலையில், இந்த 4 பங்குகளும் நிஃப்டியிலும் பட்டியலிடப்பட்டன.

நிஃப்டி-யில் வேதாந்தா அலுமினியம் மெட்டல் ரூ. 522 க்கும், வேதாந்தா பவர் ரூ. 41.80 க்கும், வேதாந்தா ஆயில் அண்ட் கேஸ் ரூ. 38 க்கும், வேதாந்தா அயர்ன் & ஸ்டீல் ரூ. 20 க்கும் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கின.

வர்த்தக முடிவில், வேதாந்தா அலுமினியம் மெட்டல் 5 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 495.90 ஆகவும், வேதாந்தா பவர் 2 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 40.94 ஆகவும், வேதாந்தா ஆயில் அண்ட் கேஸ் 5 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 36.10 ஆகவும் மற்றும் வேதாந்தா அயர்ன் & ஸ்டீல் நிறுவனத்தின் பங்கு 5.3 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 21.06 ஆக நிறைவடைந்தன.

மும்பை பங்குச் சந்தையில், வேதாந்தா அலுமினியம் மெட்டல் நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 1,95,773.58 கோடியாகவும், வேதாந்தா பவர் நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 16,013.04 கோடியாகவும், வேதாந்தா ஆயில் அண்ட் கேஸ் நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 14,487.99 கோடியாகவும், வேதாந்தா அயர்ன் & ஸ்டீல் நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 8,231.37 கோடியாக பதிவானது.

புதிதாகப் பட்டியலிடப்பட்ட இந்த நிறுவனங்களுடன் இணைந்து, தாய் நிறுவனமான வேதாந்தா லிமிடெட், குழுமத்தின் முதன்மைப் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனமாகத் தொடர்ந்து செயல்படும்.

Summary

Vedanta group 4 demerged firms debut on stock exchanges.

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