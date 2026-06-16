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வணிகம்

7,540mAh பேட்டரி திறன்! இந்தியாவில் அறிமுகமானது ரெட்மி டர்போ 5!

ரெட்மி நிறுவனத்தில் டர்போ வரிசையில் முதல் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகமானது குறித்து...

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ரெட்மி டர்போ 5 - படம் / நன்றி - ரெட்மி

Updated On :16 ஜூன் 2026, 4:39 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ரெட்மி நிறுவனத்தின் புதிய ஸ்மார்ட்போன் இந்திய சந்தையில் இன்று (ஜூன் 16) அறிமுகமாகியுள்ளது. ரெட்மி டர்போ 5 ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் அறிமுகமாகியுள்ளது.

டர்போ வரிசையில் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் முதல் ஸ்மார்ட்போன் இதுவாகும். புத்தம் புது வடிவமைப்புடன் பேட்டரி திறன் மற்றும் செயல்பாட்டுத் திறன் சிறப்பம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. பிரீமியம் தளத்தில் இருந்தாலும் விலையைப் பொருத்தவரை மத்திய தரத்தில் உள்ளது.

ரெட்மி டர்போ 5 சிறப்புகள்

ரெட்மி டர்போ 5 ஸ்மார்ட்போன் 6.59 அங்குல அமோலிட் திரை கொண்டது.

திரை சுமூகமாக இயங்கும் வகையில் 120Hz திறன் உடையது.

திரை பிரகாசமாக இருக்கும் வகையில் 3,500 nits திறன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஹைப்பர் ஓஎஸ் ஆன்டிராய்டு 16 இயங்குதளம் கொண்டது.

மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 8500 அல்ட்ரா சிப்செட் புராசஸர் உடையது.

3D ஐஸ் லூப் கூலிங் சிஸ்டம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் கேம் விளையாடும்போது ஏற்படும் வெப்பத்தை தடுக்க முடியும்.

7,540mAh பேட்டரி திறன் கொண்டது. வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் வகையில் 100W திறனுடைய சார்ஜர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்புறம் 50 மெகா பிக்சல் கேமரா கொண்டுள்ளது.

8GB உள்நினைவகம் (RAM) மற்றும் 256GB நினைவகம் உடைய ஸ்மார்ட்போன் விலை ரூ. 37,999.

12GB உள்நினைவகம் (RAM) மற்றும் 256GB நினைவகம் உடைய ஸ்மார்ட்போன் விலை ரூ. 40,999.

எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ, ஆக்சிஸ் வங்கி கடன் அட்டைகளுக்கு ரூ. 2,000 வரை தள்ளுபடி உண்டு.

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