Dinamani
அம்மோனியா வாயு கசிவு! ஆலையின் 145 தொழிலாளர்களுக்கும் பரிசோதனை!அம்மோனியா கசிவு ஏற்பட்ட ஆலையில் ஆய்வு! மறு அறிவிப்பு வரை இயங்கத் தடை!திருவள்ளூர் வாயு கசிவு: பலியானோரின் குடும்பத்தாருக்கு தலா ரூ.2 லட்சம் நிதியுதவி அறிவிப்பு 5 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு! திருவள்ளூர் வாயு கசிவு சம்பவம்: பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆளுநர் இரங்கல் அம்மோனியா கசிவு விவகாரம்: 3 பேர் கொண்ட விசாரணைக் குழு அமைப்பு!அம்மோனியா கசிவு விவகாரம்: 24 மணி நேரத்தில் அறிக்கை தர முதல்வர் உத்தரவு!அம்மோனியா வாயு கசிவு விவகாரம்: ஆலை உரிமையாளர் கைது!
/
வணிகம்

3,400 மின்சார வாகனங்களுக்கான ஆர்டரை வென்ற டாடா மோட்டார்ஸ்!

மிகப்பெரிய வர்த்தக வாகன உற்பத்தியாளரான டாடா மோட்டார்ஸ், மின்சார வர்த்தகப் போக்குவரத்துத் துறையில் தனது தலைமைத்துவத்தை வலுப்படுத்தியுள்ளது.

News image

டாடா மோட்டார்ஸ் - (கோப்புப்படம்)

Updated On :21 ஜூன் 2026, 8:15 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வர்த்தக வாகன உற்பத்தியாளரான டாடா மோட்டார்ஸ், மின்சார வர்த்தகப் போக்குவரத்துத் துறையில் தனது தலைமைத்துவத்தை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது.

சரக்கு போக்குவரத்து, லாஜிஸ்டிக்ஸ் மற்றும் பயணிகள் போக்குவரத்து துறையில் 3,400க்கும் மேற்பட்ட மின்சார வணிக வாகனங்களுக்கான ஆர்டரை பெற்றுள்ளதாக முன்னணி வணிக வாகன நிறுவனமான டாடா மோட்டார்ஸ் இன்று அறிவித்தது.

சுமார் 2,000 சிறிய வணிக மற்றும் பிக்கப் வாகனங்கள், 900 லாரிகள் மற்றும் 500 பேருந்துகளை உள்ளடக்கிய இந்த ஆர்டர்கள், மின்னணு வர்த்தகம், சரக்கு போக்குவரத்து, நுகர்வோர் பொருட்கள் விநியோகம் மற்றும் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு பயன்பாடுகளையும் அத்துடன் பயணிகள் போக்குவரத்து சேவைகளையும் உள்ளடக்கியது என்றது.

நடைமுறைச் சூழலில் மின்சார வாகனத் தீர்வுகள் மீதான வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரித்து வருவதையே இந்த விரிவான பயன்பாட்டு நடவடிக்கை பிரதிபலிக்கிறதாக டாடா மோட்டார்ஸ் தெரிவித்தது.

கடந்த 12 மாதங்களில், பல்வேறு பணிச் சூழல்கள் மற்றும் செயல்பாட்டுத் தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு வடிவமைக்கப்பட்ட புதிய தலைமுறை மின்சார வணிக வாகனங்களை அறிமுகப்படுத்தி, தனது தயாரிப்பு வரிசையை நிறுவனம் கணிசமாக வலுப்படுத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

Summary

Commercial vehicle major Tata Motors has secured orders for over 3,400 electric commercial vehicles.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற போக்குவரத்து காவல் துறை, எம்சிடி கூட்டு நடவடிக்கை

சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற போக்குவரத்து காவல் துறை, எம்சிடி கூட்டு நடவடிக்கை

இரவுநேர வாகன சோதனை: விதிமீறிய 1,933 போ் மீது வழக்கு

இரவுநேர வாகன சோதனை: விதிமீறிய 1,933 போ் மீது வழக்கு

புதிய தொழில்நுட்பங்களில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்வோம்: டாடா மோட்டார்ஸ்

புதிய தொழில்நுட்பங்களில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்வோம்: டாடா மோட்டார்ஸ்

இவி-கார்களுக்கு மே மாத தள்ளுபடி அறிவித்த டாடா! நெக்ஸான், பஞ்ச் கார்களுக்கும்!

இவி-கார்களுக்கு மே மாத தள்ளுபடி அறிவித்த டாடா! நெக்ஸான், பஞ்ச் கார்களுக்கும்!

விடியோக்கள்

அது என்ன திட்டம் என்றே யாருக்கும் தெரியவில்லை! நான் முதல்வன் திட்டம் குறித்து அமைச்சர் Nirmal Kumar

அது என்ன திட்டம் என்றே யாருக்கும் தெரியவில்லை! நான் முதல்வன் திட்டம் குறித்து அமைச்சர் Nirmal Kumar

”தேர்தலுக்கு முன் ஆடினார் பாடினார்! இப்போது?”: நயினார் நாகேந்திரன்! | TVK | BJP

”தேர்தலுக்கு முன் ஆடினார் பாடினார்! இப்போது?”: நயினார் நாகேந்திரன்! | TVK | BJP

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'