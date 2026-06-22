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வணிகம்

ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 94.67! 34 காசுகள் சரிவு!!

இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 34 காசுகள் சரிந்து 94.67 ஆக நிலைபெற்றது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூன் 2026, 5:48 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: அமெரிக்க டாலரின் வலிமையால், இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 34 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.67 ஆக நிறைவடைந்தது.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 94.42 ஆக தொடங்கியது. பிறகான வர்த்தகத்தில், ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.24 முதல் ரூ. 94.76 என்ற வரம்பில் வர்த்தகமானது. வர்த்தக முடிவில், முந்தைய நாள் முடிவை விட 34 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.67 ஆக நிலைபெற்றது.

கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமையன்று, இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 7 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 94.33 ஆக நிறைவடைந்தன.

Summary

The rupee depreciated 34 paise to close at 94.67 against US dollar.

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