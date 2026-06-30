தொடர்ந்து குறையும் தங்கம், வெள்ளி விலை! இன்றைய நிலவரம்! (ஜூன் 30)

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஜூன் 30) சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக தொடர்ந்து குறைந்த வண்ணம் உள்ளது. கடந்த ஜூன் 22-இல் சவரன் ரூ. 1,08,800-க்கும், ஜூன் 23-இல் சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்து ரூ. 1,08,480-க்கும், ஜூன் 24-இல் சவரனுக்கு ரூ. 1,680 குறைந்து ரூ. 1,06,800-க்கும், ஜூன் 25-இல் சவரனுக்கு ரூ. 1,680 குறைந்து ரூ. 1,05,120-க்கும் விற்பனையானது.
வெள்ளிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ. 160 உயர்ந்து ரூ. 13,300-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 1,280 உயர்ந்து, ரூ. 1,06,400-க்கும் விற்பனையான நிலையில், வாரத்தின் இறுதி நாளான சனிக்கிழமை தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்ந்தது.
வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை கிராம் ரூ. 70 குறைந்து ரூ. 13,300-க்கும், சவரன் ரூ.560 குறைந்து ரூ. 1,06,400-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(செவ்வாய்க்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,04,240-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 270 குறைந்து ரூ. 13,030-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.40 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Summary
In Chennai, the price of ornamental gold has decreased by Rs. 2,160 per sovereign.
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