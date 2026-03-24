சொமேட்டோவை தொடர்ந்து பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை உயர்த்திய ஸ்விக்கி!
பிரதிப் படம்
உணவு விநியோக நிறுவனமான ஸ்விக்கி தனது போட்டி நிறுவனமான சொமேட்டோவை தொடர்ந்து தன்னுடைய செயலியின் பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை இன்று உயர்த்தியுள்ளது.
முன்னதாக, மார்ச் 20 ஆம் தேதி சொமேட்டோ தனது பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை ஒரு ஆர்டருக்கு ரூ. 2.40 உயர்த்தி, ரூ. 14.90 ஆக நிர்ணயித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், ஸ்விக்கியும் ஒரு ஆர்டருக்கு ரூ. 14.99 - லிருந்து ரூ.17.58 ஆக தனது பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளதாக இன்று அதன் செயலியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்விக்கி கடைசியாக கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் தனது பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை உயர்த்தியிருந்த நிலையில் எரிபொருள் விலை உயர்வு காரணமாக மீண்டும் இப்போது கட்டணத்தை உயர்த்தியதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், கடந்த ஏப்ரல் 2023 ஆம் ஆண்டு ரூ. 2 ஆக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் தற்போது ரூ.17.58 ஆக உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...