மீண்டும் பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை உயர்த்திய சொமேட்டோ!

Updated On :20 மார்ச் 2026, 12:23 pm

உணவு விநியோக நிறுவனமான சொமேட்டோ தனது செயலியின் பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளது.

சொமேட்டோ தனது செயலியின் பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை ரூ. 2.40 உயர்த்தி, ஒரு ஆர்டருக்கு ரூ.12.50 லிருந்து ரூ.14.90 ஆக உயர்த்தியுள்ளது.

இதற்கு முன்னதாக 2025 செப்டம்பரில் பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தை உயர்த்தியிருந்தது. இந்த நிலையில், எரிபொருள் விலை உயர்வு காரணமாக மீண்டும் இப்போது கட்டணத்தை உயர்த்தியதாக சொமேட்டோ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஏப்ரல் 2023 ஆம் ஆண்டில் ஒரு ஆர்டருக்கு ரூ. 2 என அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பயன்பாட்டுக் கட்டணம் படிப்படியாக உயர்த்தப்பட்டு, தற்போது ரூ.14.90 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

2024 ஆம் ஆண்டு இந்தக் கட்டணம் ரூ.10 ஆகவும், செப்டம்பர் 2025 ஆம் ஆண்டு ரூ.12 ஆகவும் இருந்தது.

மேலும், சொமேட்டோவின் போட்டி நிறுவனமான ஸ்விக்கி தன்னுடைய செயலியின் பயன்பாட்டுக் கட்டணமாக ரூ.14.99 வசூலிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

