Dinamani
தமிழக தேர்தலில் திமுகவுக்கு முழு ஆதரவு! மக்கள் நீதி மய்யம் போட்டியிடாது - கமல்ஹாசன் எல்பிஜி, பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: விநியோகம் பாதிக்கப்படவில்லை! - மத்திய அரசுதேமுதிகவுக்கு 10 இடங்கள்! திமுகவுடன் ஒப்பந்தம் கையொப்பம்!மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகள் மறுவரையறை கூடாது - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்ஒவ்வொரு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு விலையில்லா குளிர்பதனப் பெட்டி : அதிமுக வாக்குறுதிவங்கிகளில் பெற்ற கல்விக் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்: அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதிபெண்களைப் போல ஆண்களும் நகரப் பேருந்துகளில் இலவசமாகப் பயணிக்கலாம் : அதிமுக வாக்குறுதி
/
வணிகம்

நடப்பு நிதியாண்டின் யூரியா உற்பத்தி 275.75 லட்சம் டன்!

நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் 11 மாதங்களில், இந்தியாவின் யூரியா உற்பத்தி 275.75 லட்சம் டன்களாக இருந்ததாக மத்திய அரசு தெரிவித்தது.

News image

யூரியா - கோப்புப் படம்

Updated On :24 மார்ச் 2026, 3:28 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் 11 மாதங்களில், இந்தியாவின் யூரியா உற்பத்தி 275.75 லட்சம் டன்னாக உள்ளதாக மத்திய அரசு இன்று தெரிவித்தது.

அதே வேளையில், 2024-25 நிதியாண்டில், நாட்டின் யூரியா உற்பத்தி 306.67 லட்சம் டன்னாக இருந்தது.

தற்போது, ​​நாட்டில் 33 யூரியா உற்பத்தி ஆலைகள் உள்ள நிலையில், அவற்றின் மொத்த ஆண்டு உற்பத்தித் திறன் 269.42 லட்சம் டன் என்று ரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் துறை இணை அமைச்சர் அனுப்ரியா படேல் மாநிலங்களவைக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் தெரிவித்தார்.

கடந்த 11 ஆண்டுகளில் யூரியாவின் உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிக்க அரசு பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.

இந்த நடவடிக்கைகள் மூலம், 2014-15ல் ஆண்டுக்கு 225 லட்சம் டன்னாக இருந்த யூரியா உற்பத்தியை, 2023-24ல் 314.07 லட்சம் டன் என்ற சாதனை அளவை எட்டியது.

2024-25 நிதியாண்டில், நாட்டில் மொத்தம் 306.67 லட்சம் டன் யூரியா உற்பத்தி செய்யப்பட்டதாக படேல் தெரிவித்தார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

யூரியா இருப்பு வைத்துக்கொண்டு இல்லை என கூறினால் உரிமம் ரத்து: வேளாண் இணை இயக்குநா்

நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசு

இந்தியாவில் சர்க்கரை உற்பத்தி 12.43% அதிகரிப்பு!

சில்லறை விற்பனை கடன்கள்: ரூ.162 லட்சம் கோடியை எட்டியது -18% வளா்ச்சி

வீடியோக்கள்

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு