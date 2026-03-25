ஐபோன் 16 வாங்க ஃபிளிப்கார்ட் வழங்கும் சிறந்த தள்ளுபடி!
ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன் 16 ஸ்மார்ட்போனுக்கு ஃபிளிப்கார்ட் நிறுவனம் சிறந்த தள்ளுபடியை அறிவித்துள்ளது.
ஐபோன் 16 / உள்படம்: ஃபிளிப்கார்ட்
ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன் 16 ஸ்மார்ட்போனுக்கு ஃபிளிப்கார்ட் நிறுவனம் சிறந்த தள்ளுபடியை அறிவித்துள்ளது. இதன்மூலம் ரூ. 10,000 வரை சேமிக்க முடியும்.
அமெரிக்காவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் ஆப்பிள் நிறுவனம், சமீபத்தில் ஐபோன் 17 வரிசையில் ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகம் செய்தது. இதனால், ஐபோன் 16 இருப்புகளை விற்பனை செய்யும் வகையில் அவ்வபோது பல்வேறு சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அந்தவகையில் இணைய விற்பனை தளமான ஃபிளிப்கார்ட் ஐபோன் 16 விற்பனைக்கு சிறந்த தள்ளுபடியை அறிவித்துள்ளது. ஐபோன் 16 அறிமுக விலை ரூ. 69,900. ஃபிளிப்கார்ட் இணைய விற்பனை தளத்தில் ரூ. 6,000 குறைத்து ரூ. 64,900-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதுமட்டுமின்றி கோட்டாக், எஸ்பிஐ, ஆக்சிஸ் போன்ற வங்கிக் கடன் அட்டைகளுக்கு கூடுதலாக ரூ. 4,000 தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் வங்கிக் கடன் அட்டைகள் மூலம் ரூ. 60,900-க்கு ஐபோன் 16- ஐ பெறலாம்.
மேலும், பழைய ஸ்மார்ட்போனை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்வதால் ரூ. 600 தள்ளுபடியுடன் ரூ. 60,300க்கு ஐபோன் 16 ஸ்மார்ட்போனை பெறலாம். ஐபோன் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த சலுகையைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
