பவர் ஃபைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் 4வது காலாண்டு லாபம் ரூ. 8,598 கோடியாக உயர்வு!

மும்பை: பொதுத்துறை வங்கி சாரா நிதி நிறுவனமான, பவர் ஃபைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன், மார்ச் வரையான காலாண்டில், அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 3 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 8,598 கோடியாக இருப்பதாக நிறுவனம் இன்று தெரிவித்தது.
குறைந்த வட்டி விகிதங்கள் காரணமாகக் கடன் வாங்கியவர்கள் முன்கூட்டியே கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தியது மற்றும் ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சியால் ஏற்பட்ட இழப்புகள் ஆகியவற்றால் இந்த லாப உயர்வைச் சற்று கட்டுப்படுத்தியது.
ரிசர்வ் வங்கியின் வரைவு விதிமுறைகளின் அடிப்படையில், ஒரே குழுமத்திற்கு வழங்கப்படும் கடன் வரம்பு தற்போதைய 50 சதவீதத்திலிருந்து 35 சதவீதமாகக் குறைக்கப்பட உள்ளது. இந்த விதிமுறைகள் குறித்து நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநரான சோப்ரா கவலை தெரிவித்தார். முன்மொழியப்பட்ட இந்த வரம்பை விடச் சில குழுமங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கடன் அளவு அதிகமாக இருக்கும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
இக்காலாண்டில் நிறுவனத்தின் முக்கிய நிகர வட்டி வருமானம் 11 சதவீதம் குறைந்து ரூ. 10,833 கோடியாக உள்ளது. 2026 நிதியாண்டில் நிகர வட்டி வரம்பு 3.55 சதவீதமாகச் சுருங்கியதும், கடன் புத்தகத்தில் ஏற்பட்ட 7 சதவீத வளர்ச்சியும் இதற்கு முக்கியக் காரணமாக இருக்கலாம்.
மும்பை பங்கு சந்தையில் பவர் ஃபைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் பங்கு விலை 1.23 சதவீதம் உயர்ந்து, பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 446.10 என்ற விலையில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது.
State-run non bank lender Power Finance Corporation on Wednesday reported a 3 per cent increase in its March quarter consolidated net profit at Rs 8,598 crore.
