4-ஆம் காலாண்டு ஓஎன்ஜிசி லாபம் ரூ.6,650 கோடி

பொதுத் துறை நிறுவனமான எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு கழகம் (ஓஎன்ஜிசி), கடந்த மாா்ச் மாதத்துடன் முடிவடைந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆம் காலாண்டில் ரூ.6,649.97 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது.
இது முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ஈட்டிய லாபத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 3 சதவீதம் மட்டுமே வளா்ச்சியாகும். சா்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயுவின் விலை அதிகரித்ததால் உற்பத்தி சரிவையும் தாண்டி இந்த லாப வளா்ச்சி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், 4-ஆம் காலாண்டில் புதிய கிணறுகளைத் தோண்டும் ஆய்வுப் பணிகளின் போது வணிகரீதியான கச்சா எண்ணெய் அல்லது எரிவாயு இருப்பு கண்டறியப்படாததால், அதற்காக செலவிடப்பட்ட ரூ.4,876.75 கோடியை நிறுவனம் நஷ்டக் கணக்கில் எழுதியுள்ளது.
மதிப்பீடு காலகட்டத்தில், நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் ரூ.34,982.23 கோடியிலிருந்து, ரூ.35,928.18 கோடியாக சற்றே அதிகரித்துள்ளது.
முழு நிதியாண்டு நிலவரம்: கடந்த 2025-26 முழு நிதியாண்டில், நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த லாபம் சரிவைச் சந்தித்துள்ளது.
முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் ரூ.35,610.32 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில், 7.6 சதவீத சரிவுடன் மதிப்பீட்டு நிதியாண்டில் ரூ.32,894.02 கோடி லாபம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இத்தகைய சூழலில், 2025-26 நிதியாண்டுக்காக பங்குதாரா்களுக்கு பங்கு ஒன்றுக்கு தலா ரூ.1 இறுதி ஈவுத்தொகை வழங்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.