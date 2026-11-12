The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரிய உதயநிதி ஸ்டாலின் மனு: இன்று தீா்ப்புஅரசுப் பள்ளிகளில் இன்று குழந்தைகள் தின கொண்டாட்டம்: மாணவா்களுக்கு கேக் வழங்குகிறாா் முதல்வா் விஜய்இந்தியாவின் ரஷிய எரிபொருள் இறக்குமதி: அக்டோபரில் ரூ.67,000 கோடியாக அதிகரிப்புபிகாரிலிருந்து சென்னைக்கு நவ. 17-இல் சிறப்பு ரயில்நவ.19-க்கு பிறகு வங்கக் கடலில் புயல் உருவாக வாய்ப்புதைவானை முந்திய இந்தியப் பங்குச் சந்தை: ரூ.508 லட்சம் கோடி மதிப்புடன் உலக அளவில் 5-ஆவது இடம்

‘ஸ்பின்னி’ பண்டிகைக் கால காா் விற்பனை அமோகம்

பழைய காா்களை விற்பனை செய்யும் தளமான ‘ஸ்பின்னி’ நிறுவனம், இந்த ஆண்டு பண்டிகைக் காலத்தில் 9,377 காா்களை விற்பனை செய்துள்ளது.

~

Updated On :

பழைய காா்களை விற்பனை செய்யும் தளமான ‘ஸ்பின்னி’ நிறுவனம், இந்த ஆண்டு பண்டிகைக் காலத்தில் 9,377 காா்களை விற்பனை செய்துள்ளது.

கடந்த அக். 11-ஆம் தேதி நவராத்திரி முதல் நாள் தொடங்கி, நவ. 10-ஆம் தேதி வரையிலான காலத்தில், இந்த 9,377 காா்கள் வாடிக்கையாளா்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த 31 நாள்களில் தினசரி சராசரியாக 300-க்கும் மேற்பட்ட காா்களை ஸ்பின்னி நிறுவனம் விற்பனை செய்துள்ளது. கடந்த ஆண்டின் இதே பண்டிகைக் காலத்தோடு (செப். 22-அக். 22) ஒப்பிடுகையில் இது 39 சதவீத வளா்ச்சியாகும்.

ஒட்டுமொத்த விற்பனையைவிட எஸ்யுவி (81 சதவீதம்), தானியங்கி (52 சதவீதம்) மற்றும் சிஎன்ஜி (48 சதவீதம்) மாடல் காா்களின் விற்பனை அதிக வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. வாடிக்கையாளா்களின் காா் தோ்வில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களை இந்த விற்பனை புள்ளிவிவரங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன.

Story image

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

எம்ஆா்எஃப் லாபம் ரூ.417 கோடி!

எம்ஆா்எஃப் லாபம் ரூ.417 கோடி!

ஜவுளி ரகங்களின் விலை நடப்பு ஆண்டில் 30% அதிகரிப்பு

ஜவுளி ரகங்களின் விலை நடப்பு ஆண்டில் 30% அதிகரிப்பு

25% வளர்ச்சியுடன் புதிய உச்சம் தொட்ட மாருதி சுஸுகி விற்பனை!

25% வளர்ச்சியுடன் புதிய உச்சம் தொட்ட மாருதி சுஸுகி விற்பனை!

பண்டிகைக் கால விற்பனையில் இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியை எதிர்நோக்கும் மாருதி சுசுகி!

பண்டிகைக் கால விற்பனையில் இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியை எதிர்நோக்கும் மாருதி சுசுகி!

விடியோக்கள்

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!