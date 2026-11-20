தங்கம் விலை 15 நாள்களில் ரூ.15,000 குறைவு
தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ.3,760 குறைந்து ரூ.92,080-க்கு விற்பனையானது. கடந்த 15 நாள்களில் மட்டும் தங்கம் பவுனுக்கு ரூ.15,000 குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை - கோப்புப்படம்
தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ.3,760 குறைந்து ரூ.92,080-க்கு விற்பனையானது. கடந்த 15 நாள்களில் மட்டும் தங்கம் பவுனுக்கு ரூ.15,000 குறைந்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு டிச. 15-ஆம் தேதி பவுன் ரூ.1,00,120-க்கு விற்பனையானது. அதன் பின்னா், தங்கத்தின் விலை ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வந்தது. நிகழாண்டு ஜன. 1-ஆம் தேதி கிராம் ரூ.12,440-க்கும், பவுன் ரூ.99,520-க்கும் விற்பனையானது. ஜன. 20-ஆம் தேதி அதிகபட்சமாக கிராம் ரூ.16,800-க்கும், பவுன் ரூ.1,34, 400-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், தற்போது தங்கத்தின் விலை தொடா்ந்து சரிந்து வருகிறது. செவ்வாய்க்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ.12,470-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.99,760-க்கும், புதன்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.255 குறைந்து, ரூ.12,215-க்கும், பவுன் ரூ.2,040 குறைந்து, ரூ.97,720-க்கும், வியாழக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.235 குறைந்து ரூ.11,980-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,880 குறைந்து ரூ.95,840-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை (நவ. 20) கிராமுக்கு ரூ.470 குறைந்து ரூ.11,510-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.3,760 குறைந்து ரூ.92,080-க்கும் விற்பனையானது. கடந்த 15 நாள்களில் மட்டும் தங்கம் பவுனுக்கு ரூ.15,000 குறைந்துள்ளது.
ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாகக் குறைந்து வரும் நிலையில், நகைகளாகவும், தங்க நாணயங்களாகவும் தங்களின் தேவைக்கு ஏற்ப மக்கள் வாங்கத் தொடங்கியுள்ளனா். தொடா் விலை குறைவால் தங்கத்தின் விற்பனை தொடா்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
வெள்ளி விலை: வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ.175-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி) வெள்ளி ரூ.5,000 குறைந்து, ரூ.1.75 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.
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