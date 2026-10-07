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ரிசர்வ் வங்கியின் வட்டி விகித உயர்வால் ரூபாய் மதிப்பு மேலும் சரிவு!

இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 43 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.78 ஆக நிலைபெற்றது.

ரூபாய் மதிப்பு.

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மும்பை: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தனது முக்கிய அளவுகோலான வட்டி விகிதத்தை 25 அடிப்படைப் புள்ளிகள் உயர்த்தி 5.5 சதவீதமாக நிர்ணயித்ததைத் தொடர்ந்து, இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 43 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.78 ஆக நிலைபெற்றது.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் 96.37 ஆக தொடங்கி ரூ. 96.34 முதல் ரூ. 96.84 என்ற வரம்பில் வர்த்தகமாகி, இறுதியில் முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 43 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.78 ஆக நிலைபெற்றது.

Summary

The rupee slumped 43 paise to close at 96.78 against the US dollar on Wednesday.

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