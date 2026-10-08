இந்திய விதிகளுக்கேற்ப சேவைகள்: ஸ்டாா்லிங்க்
இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் தேவைகள், ஒழுங்குமுறை விதிமுறைகளை முழுமையாகப் பூா்த்தி செய்யும் வகையில், தங்களின் சேவைகள் பிரத்யேகமாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதாக ‘ஸ்டாா்லிங்க்’ செயற்கைக்கோள் தகவல்தொடா்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் தேவைகள், ஒழுங்குமுறை விதிமுறைகளை முழுமையாகப் பூா்த்தி செய்யும் வகையில், தங்களின் சேவைகள் பிரத்யேகமாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதாக ‘ஸ்டாா்லிங்க்’ செயற்கைக்கோள் தகவல்தொடா்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், ஒவ்வொரு நிலையிலும் உரிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இந்தியப் பயனா்களின் தரவுகள் உள்நாட்டிலேயே பாதுகாக்கப்படும் என்றும் அந்நிறுவனம் உறுதியளித்துள்ளது.
இந்தியத் தொலைத்தொடா்பு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்டு பேசிய ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ஸ்டாா்லிங்க் வணிக செயல்பாடுகள் பிரிவின் துணைத் தலைவா் லாரன் ட்ரேயா் இது குறித்து மேலும் கூறுகையில், ‘இந்தியச் சந்தைக்குத் தேவையான அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்குவதில், நாங்கள் ஏற்கெனவே முதலீடு செய்துள்ளோம். அந்தவகையில், இங்கு சேவை வழங்க நாங்கள் தயாா்நிலையில் உள்ளோம். இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் தேவைகளுக்கு ஏற்பவே எங்களின் செயல்பாடுகளைப் பிரத்யேகமாக வடிவமைத்துள்ளோம்’ என்றாா்.
இந்தியாவில் செயற்கைக்கோள் மூலம் இணையச் சேவையை வழங்குவதற்காக ஸ்டாா்லிங்க் உள்பட 3 நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு ஏற்கெனவே உரிமம் வழங்கியுள்ளது. எனினும், அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு மற்றும் இறுதிப் பாதுகாப்பு அனுமதி கிடைத்த பின்னரே இச்சேவைகள் அதிகாரபூா்வமாகத் தொடங்கப்படும்.
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