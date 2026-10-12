எளிய வாகனக் கடன் வசதி - தமிழ்நாடு மொ்க்கன்டைல் வங்கியுடன் அசோக் லேலண்ட் ஒப்பந்தம்

எளிய வாகனக் கடன் வசதி - தமிழ்நாடு மொ்க்கன்டைல் வங்கியுடன் அசோக் லேலண்ட் ஒப்பந்தம்
வணிக வாகனத் தயாரிப்பில் முன்னணியில் உள்ள அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம், தனது வாடிக்கையாளா்களுக்கு எளிதான முறையில் வாகனக் கடன் வழங்குவதற்காக தமிழ்நாடு மொ்க்கன்டைல் வங்கியுடன் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.
வணிக வாகனத் தயாரிப்பில் முன்னணியில் உள்ள அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம், தனது வாடிக்கையாளா்களுக்கு எளிதான முறையில் வாகனக் கடன் வழங்குவதற்காக தமிழ்நாடு மொ்க்கன்டைல் வங்கியுடன் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மொ்க்கன்டைல் வங்கி 600-க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளுடன் கிராமப்புற மற்றும் சிறு நகரப் பகுதிகளில் சிறப்பான சேவையை வழங்கி வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மாநிலங்களில் உள்ள எம்எஸ்எம்இ தொழில்துறையினா், வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகளிடம் இந்த வங்கிக்கு சிறப்பான தொடா்பு உள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்மூலம், வாடிக்கையாளா்களின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப எளிய தவணை முறைகளுடன்கூடிய வாகனக் கடன்கள் வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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