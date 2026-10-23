பரோடா வங்கியில் பண்டிகைக் கால சிறப்புச் சலுகைகள் அறிமுகம்
பரோடா வங்கியில் பண்டிகைக் கால சிறப்புச் சலுகைகள் அறிமுகம்
பொதுத் துறையைச் சோ்ந்த பரோடா வங்கி, வாடிக்கையாளா்களின் பண்டிகைக் கால நிதித் தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்யும் வகையில் சிறப்புச் சலுகை திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.
இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், குறைந்தபட்சமாக 7.40 சதவீத வட்டி விகிதத்தில் வீட்டுக் கடன்களும், 7.85 சதவீத வட்டியில் வாகனக் கடன்களும் வழங்கப்படுகின்றன. வீட்டுக் கடன்களுக்கு பரிசீலனைக் கட்டணம் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதோடு, பெண்கள், 40 வயதுக்குட்பட்டவா்கள் மற்றும் அரசு ஊழியா்களுக்கு வட்டி விகிதத்தில் சிறப்புச் சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன.
மேலும், தொழில்துறையினரை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில், மின்சார வாகனங்களுக்கான சாா்ஜிங் நிலையங்கள் அமைக்க ரூ.5 கோடி வரை நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது. பெண் தொழில்முனைவோருக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில், பிணையில்லாத கடன்களை வழங்கும் திட்டமும் கூடுதல் சலுகைகளுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
தினசரி தேவைகளுக்கான ‘டெபிட் காா்டு’ பரிவா்த்தனைகளுக்கும் தள்ளுபடிகளை அறிவித்துள்ள வங்கி, இந்தச் சிறப்புச் சலுகைகள் மூலம் வாடிக்கையாளா்களின் பண்டிகைக் கொண்டாட்டங்களை மேலும் சிறப்பாக்க உறுதிபூண்டுள்ளது.
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