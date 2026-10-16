The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கோவையில் பெரியார் அறிவுலகத்தைத் திறந்துவைத்தார் முதல்வர் விஜய்!கோவையில் முதல்வர் விஜய் சாலைவலம்! வழிநெடுக மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு!நாங்கள் அஞ்சவில்லை! ஸ்டார்லிங்க் போட்டிக்கு தயார்! ரிலையன்ஸ் அறிக்கைஅதிமுகவே எனது உயிர்மூச்சு! தொண்டர்களே எனது உயிர்நாடி! எடப்பாடி பழனிசாமிதமிழகத்தில் தொடங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை வங்கக் கடல், அரபிக் கடலில் ஒரே நேரத்தில் 2 புயல் சின்னங்கள் உருவாக வாய்ப்பு சிஜேபி-இன் தேசியக் கொடி போராட்டம்: தில்லியில் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு தீவிரமாகப் பரவும் இன்ஃப்ளூயன்ஸா: முக்கிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்ட சுகாதாரத் துறைகோவையில் பெரியாா் அறிவுலகம்: முதல்வா் இன்று திறந்துவைக்கிறாா்மணிப்பூரில் 84 எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு திடீர் உடல் நலக் குறைவு! காரணம் என்ன?கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி கிலோ ரூ. 30-க்கு விற்பனை: தமிழக அரசுதிமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு! ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!முதல்வர் விஜய் நாளை திருச்சூர் பயணம்!ராகுல் தொடர்ந்த வழக்கு! ஞானேஷ் குமாருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குதிரை பேரம்! ஆளுநரிடம் அதிமுக புகார்!அரிசி விலையைக் குறைக்க தேவையான நடவடிக்கை! அமைச்சர் வெங்கடரமணன்தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னையில் இந்தியா கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்!மதத்தைக் காரணம் காட்டி இடஒதுக்கீடு உரிமையை மறுப்பது சமூக அநீதி: மு.க. ஸ்டாலின்முஸ்லிமாக மதம் மாறியவா்கள் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!நடிகர் இம்ரான் கான் நாட்டைவிட்டு வெளியேற உத்தரவு!

கனரா வங்கியில் 3500 தொழில்பழகுநர் பயிற்சி: விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி!

பொதுத்துறை வங்களில் ஒன்றான கனாரா வங்கியில் அளிக்கப்பட உள்ள ஒரு ஆண்டு தொழில்பழகுநர் பயிற்சி குறித்து...

Canara Bank Recruitment 2026 for 3500 Apprentice Posts

கனரா வங்கியில் 3500 தொழில்பழகுநர் பயிற்சி

Updated On :

பெங்களூருவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு, உலகம் முழுவதும் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளுடன் இயங்கும் முன்னணி பொதுத்துறை வங்கி கனரா வங்கி. இந்த வங்கியில் அளிக்கப்பட உள்ள ஒரு ஆண்டு தொழில்பழகுநர் பயிற்சிக்கு தகுதியான இந்திய இளைஞர்களிடம் இருந்து நாளைக்குள்(அக்.17) ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இது குறித்து பார்ப்போம்...

பணி: தொழில்பழகுநர் பயிற்சி(GRADUATE APPRENTICES)

மொத்த காலியிடங்கள்: 3500 (தமிழ்நாட்டுக்கு 391)

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் உள்ளூர் வட்டார மொழியில் பேச, எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும். 1.12023 முதல் 1.9.2026 காலக்கட்டத்திற்குள் தகுதி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 1.9.2026 தேதியின்படி 20 முதல் 28 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். அரசுவிதிகளின்படி, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு 10 ஆண்டுகள் வயதுவரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2, பட்டப்பிடிப்பில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பட்டியல் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

பயிற்சிக் காலம்: 12 மாதங்கள்

உதவித் தொகை: பயிற்சியின்போது மாகம் 16,650 வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதர பிரிவினர் ரூ.500. கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: வங்கி தொழிற்பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பு https://nats.education.gov.in என்ற தொழிற்பயிற்சி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். பதிவு செய்த பிறகு, உருவாக்கப்படும் சேர்க்கை எண்ணை எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்காக விண்ணப்பதாரர்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைத்துக்கொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 17.10.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Canara Bank Recruitment 2026 for 3500 Apprentice Posts

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சிட்டி யூனியன் வங்கியில் நிரந்தர வைப்பு நிதி வட்டி விகிதம் உயா்வு

சிட்டி யூனியன் வங்கியில் நிரந்தர வைப்பு நிதி வட்டி விகிதம் உயா்வு

அது என்ன வங்கி கேஒய்சி மோசடி? மக்களுக்கு ஆர்பிஐ விளக்கம்!

அது என்ன வங்கி கேஒய்சி மோசடி? மக்களுக்கு ஆர்பிஐ விளக்கம்!

கிரிப்டோ கரன்சியை இந்தியா எச்சரிக்கையாக அணுகுகிறது: ரிசா்வ் வங்கி ஆளுநா்

கிரிப்டோ கரன்சியை இந்தியா எச்சரிக்கையாக அணுகுகிறது: ரிசா்வ் வங்கி ஆளுநா்

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? எஸ்பிஐ வங்கியில் நிதி அலுவலர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? எஸ்பிஐ வங்கியில் நிதி அலுவலர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

விடியோக்கள்

செய்தியாளர்கள் அடுக்கிய கேள்விகள்! பொறுமையாக பதிலளித்த அமைச்சர் வெங்கடரமணன் | TVK

செய்தியாளர்கள் அடுக்கிய கேள்விகள்! பொறுமையாக பதிலளித்த அமைச்சர் வெங்கடரமணன் | TVK

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK