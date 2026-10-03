The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பாகிஸ்தானுக்கு சாஸ்திரியைப் போலவே பதிலடி கொடுக்கிறார் மோடி! சொன்னது யார் தெரியுமா? பாஜகவின் கிளைதான் தவெக; உண்மையைப் பேசிய விஜய்: சீமான் தொடர் விடுமுறை: அதிக கட்டண வசூலைத் தடுக்க ஆம்னி பேருந்துகளில் அக்.21 வரை தீவிர வாகனத் தணிக்கை சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலினுக்கு கண்டனம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் தமிழ்நாட்டில் ஒருபுறம் விலை உயர்வு; மறுபுறம் கொலை உயர்வு: மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம்தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலின்முதல்வர் விஜய்யின் 4 மணி நேர சாலை வலம் நிறைவு!மும்பையில் சிஜேபி போராட்டம்! காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன், பாலிவுட் நடிகர்கள் பங்கேற்பு!

பரோடா வங்கி சாா்பில் நாடு தழுவிய தூய்மைப் பணி

மத்திய அரசின் தூய்மையே சேவை பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியாவின் முன்னணி பொதுத் துறை வங்கிகளில் ஒன்றான பரோடா வங்கி நாடு தழுவிய மாபெரும் தூய்மைப் பணியை முன்னெடுத்துள்ளது.

Published On :

மத்திய அரசின் தூய்மையே சேவை பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியாவின் முன்னணி பொதுத் துறை வங்கிகளில் ஒன்றான பரோடா வங்கி நாடு தழுவிய மாபெரும் தூய்மைப் பணியை முன்னெடுத்துள்ளது.

செப். 17 முதல் அக். 2 வரை இரண்டு வார காலத்துக்கு நடைபெற்ற இத்தூய்மை முன்னெடுப்பில், நாடு முழுவதும் உள்ள பரோடா வங்கி கிளைகள் மற்றும் மண்டல அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் ஊழியா்கள் ஆா்வத்துடன் பங்கேற்றனா்.

அதன்படி, கழிவுகளைப் பொறுப்புடன் கையாளுதல், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை வலியுறுத்துதல், சுகாதாரமான சுற்றுச்சூழலைப் பராமரிப்பதில் பொதுமக்களின் பங்களிப்பை அதிகரிப்பது ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டு பல்வேறு தூய்மைப் பணிகள் மற்றும் சுகாதார விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகளை வங்கி நிா்வாகம் நடத்தியுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மின்சார லாரிகள் பயன்பாட்டு குறித்து நாடு தழுவிய விழிப்புணா்வு பயணம்- அசோக் லேலண்ட்-சென்னை ஐஐடி முன்னெடுப்பு

மின்சார லாரிகள் பயன்பாட்டு குறித்து நாடு தழுவிய விழிப்புணா்வு பயணம்- அசோக் லேலண்ட்-சென்னை ஐஐடி முன்னெடுப்பு

பரோடா வங்கி செயலி புதுப்பிப்பு

பரோடா வங்கி செயலி புதுப்பிப்பு

பொதுத் துறை வங்கி ஊழியா்கள் வேலைநிறுத்தம்

பொதுத் துறை வங்கி ஊழியா்கள் வேலைநிறுத்தம்

வங்கிகள் இன்று வேலை நிறுத்தம்: அகில இந்திய வங்கி ஊழியா் சங்கம் அறிவிப்பு

வங்கிகள் இன்று வேலை நிறுத்தம்: அகில இந்திய வங்கி ஊழியா் சங்கம் அறிவிப்பு

விடியோக்கள்

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu