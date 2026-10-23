ஜிண்டால் ஸ்டீல் Q2 நிகர லாபம் 21% உயர்வு!
ஜிண்டால் ஸ்டீல், நிதியாண்டின் செப்டம்பர் வரையான காலாண்டில் 21 சதவீதத்திற்கும் மேலாக அதன் ஒருங்கிணைந்த லாபம் ரூ. 771 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
Jindal Steel
புதுதில்லி: ஜிண்டால் ஸ்டீல், நடப்பு நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் 21 சதவீதத்திற்கும் மேலாக அதன் ஒருங்கிணைந்த லாபம் உயர்ந்து ரூ. 771 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.
நவீன் ஜிண்டாலுக்குச் சொந்தமான எஃகு தயாரிப்பு நிறுவனம், கடந்த ஆண்டின் 2வது காலாண்டில் ரூ.1,646 கோடி நிகர லாபத்தை பதிவு செய்தது.
நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில், நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம், கடந்த ஆண்டின் 2வது காலாண்டில் இருந்த ரூ.12,119.03 கோடியிலிருந்து 26 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.15,289.20 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் 44 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 19,448 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதுவே கடந்த நிதியாண்டு ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில் அதன் மொத்த வருவாய் ரூ. 13,505 கோடியாக இருந்தது.
நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர கடன் செப்டம்பர் வரையான காலாண்டின் முடிவில் ரூ.14,786 கோடியாக இருந்தது. முதல் காலாண்டில் இது ரூ.15,927 கோடியாக இருந்தது.
Summary
Jindal Steel on Friday posted a more than 21 per cent rise in consolidated net profit to Rs 771 crore.
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