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பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகம்! வீழ்ச்சியில் வங்கி, ஐடி, ஆட்டோ பங்குகள்!

இன்றைய பங்குச்சந்தை நிலவரம் பற்றி...

Indian stock market

பங்குச்சந்தை - கோப்புப் படம்

Updated On :

இந்த வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (அக். 26) இந்திய பங்குச்சந்தைகள் சரிவுடன் வர்த்தகமாகின்றன.

மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 72,990.04 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கிய நிலையில் காலை 11.30 மணி நிலவரப்படி 96.40 புள்ளிகள் சரிந்து 73,027.43 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

அதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 35.55 புள்ளிகள் குறைந்து 22,564.45 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

காலையில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி 50 ஆகிய குறியீடுகள் சரிவைச் சந்தித்த நிலையில் சற்று மீண்டு வருகின்றன.

துறைவாரியாக, நிஃப்டி பார்மா, மெட்டல் ஆகியவை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகின. அதேசமயம் நிஃப்டி பொதுத்துறை வங்கிகள், எஃப்எம்சிஜி, ஐடி, ஆட்டோ உள்ளிட்ட துறைகள் அதிக சரிவைச் சந்தித்தன.

நிஃப்டி மிட்கேப், ஸ்மால்கேப் குறியீடுகள் எந்த மாற்றமும் இன்றி வர்த்தகமாயின.

நிஃப்டி குறியீடுகளில் பிஎஸ்இ, டாக்டர் ரெட்டிஸ், ஜேஎஸ் டபிள்யூ ஸ்டீல், அதானி போர்ட்ஸ் ஆகியவை தலா 2 முதல் 3.5 சதவீதம் வரை உயர்ந்தன.

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