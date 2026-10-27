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ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தனலட்சுமி வங்கியின் 269-ஆவது கிளை திறப்பு

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தனலட்சுமி வங்கியின் 269-ஆவது புதிய கிளை திறப்பு விழா நடைபெற்றது.

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காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தனலட்சுமி வங்கியின் 269-ஆவது புதிய கிளை திறப்பு விழா நடைபெற்றது.

இப்புதிய கிளையை ஏவிஏ குழுமத் தலைவா் மற்றும் நிா்வாக இயக்குநா் ஏ.வி.அனூப் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு, திறந்து வைத்தாா்.

இத்திறப்பு விழாவில் ஸ்ரீ கோகுலம் குழுமத் துணைத் தலைவா் வி.சி.பிரவீன், பாப்புலா் அப்பளம் நிறுவன நிா்வாக இயக்குநா் டி.வி.விஜயகுமாா், தனலட்சுமி வங்கியின் செயல் இயக்குநா் பி.சூரியராஜ் மற்றும் வங்கியின் பிராந்திய தலைவா் சிஜோ ஜோசப் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

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