பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ், நிஃப்டி உயர்வுடன் வர்த்தகம்! ஐடி பங்குகள் 2% லாபம்!
இன்றைய பங்குச்சந்தை வர்த்தக நிலவரம் பற்றி...
பங்குச்சந்தை வணிகம் - கோப்புப்படம்
நேற்று பங்குச்சந்தைகள் உயர்ந்து முடிந்த நிலையில் இன்று (அக். 30) சரிந்து பின்னர் உயர்வுடன் வர்த்தகமாகி வருகின்றன.
மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 74,199.69 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கிய நிலையில் காலை 11.45 மணி நிலவரப்படி சென்செக்ஸ் 380.96 புள்ளிகள் உயர்ந்து 74,532.00 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.
அதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 114.95 புள்ளிகள் உயர்ந்து 74,532.00 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.
நிஃப்டி50 குறியீட்டில் ட்ரென்ட், சன் பார்மாசூட்டிகல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இன்டர்குளோப் ஏவியேஷன் ஆகியவை அதிக லாபம் ஈட்டிய நிறுவனங்களாக உள்ளன.
நிஃப்டி மிட்கேப் 100, நிஃப்டி ஸ்மால்கேப் 100 முறையே 0.54 சதவீதம், 0.86 சதவீதம் சரிந்தன.
துறைவாரியாக, நிஃப்டி ஐடி பங்குகள் அதிக லாபம் அடைந்துள்ளன. இத்துடன் பார்மா பங்குகளும் லாபத்தில் உள்ளன. அதே நேரத்தில் நிஃப்டி நுகர்வோர் பொருள்கள் பங்குகள் அதிகபட்சமாக சரிந்தது.
கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகமாக உள்ள நிலையிலும் ஐடி பங்குகளின் அதிக லாபத்தால் இன்று பங்குச்சந்தைகள் உயர்வுடன் வர்த்தகமாகின்றன.
சென்செக்ஸ் 30 பங்குகளில் டிரெண்ட், இன்போசிஸ், சன் பார்மா, இண்டிகோ, டெக் மஹிந்திரா உள்ளிட்ட 14 பங்குகள் உயர்ந்தும் எல்&டி, ஆக்சிஸ் வங்கி, அதானி போர்ட்ஸ் உள்ளிட்ட மற்ற பங்குகள் சரிந்தும் வர்த்தகமாகின்றன.
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 95.22 ஆகத் தொடங்கியுள்ளது.
Summary
Stock Market: Sensex at day high, up 300 pts, Nifty reclaims 23,000; Nifty IT up 2 percent
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