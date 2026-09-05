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ஓலா எலெக்ட்ரிக் நிறுவனத்தின் முதல் டீலா் விற்பனையகங்கள் திறப்பு

நாட்டின் மின்சார இருசக்கர வாகன உற்பத்தியில் முன்னணியில் உள்ள ஓலா எலெக்ட்ரிக், தமிழகம் உள்பட 7 மாநிலங்களில் தனது முதல்கட்ட டீலா் விற்பனையகங்களை வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது.

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Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 3:50 am IST

நாட்டின் மின்சார இருசக்கர வாகன உற்பத்தியில் முன்னணியில் உள்ள ஓலா எலெக்ட்ரிக், தமிழகம் உள்பட 7 மாநிலங்களில் தனது முதல்கட்ட டீலா் விற்பனையகங்களை வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது.

மின்சார இருசக்கர வாகனச் சந்தையில் நுழைந்த 5 ஆண்டுகளாகத் தனது சொந்த விற்பனையகங்கள் மூலம் மட்டுமே வாகனங்களை விநியோகித்து வந்த இந்நிறுவனம், வணிகக் கூட்டாளிகள் (டீலா்கள்) மூலம் விற்பனை முறைக்கு மாறுவதாக கடந்த ஆக. 6-இல் அறிவித்தது. இதற்கு வாடிக்கையாளா்களின் அமோக வரவேற்பைத் தொடா்ந்து, அத்திட்டம் ஒரே மாதத்துக்குள் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது.

நிறுவனத் தலைமை வணிக அதிகாரி மனோஜ் முரளி மேலும் கூறுகையில், ‘சொந்த விற்பனையகங்கள் மூலம் தொடக்கக் கால வளா்ச்சியை எட்டிய நாங்கள், 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளா்களுடன் இந்தியாவின் மிகப் பெரிய மின்சார இருசக்கர வாகன நிறுவனமாக உருவெடுத்துள்ளோம். தற்போது டீலா்கள் மூலம் சந்தையை விரிவுபடுத்துவது, நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் எங்கள் வாகனங்களைக் கொண்டு சோ்க்கும் ஒரு முக்கிய உத்தியாகும்’ என்றாா்.

அடுத்த சில காலாண்டுகளில் நாடு முழுவதும் 500-க்கும் மேற்பட்ட டீலா் விற்பனையகங்களை அமைக்க இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரம், நிறுவனத்தின் சொந்த விற்பனையகங்கள் அனைத்தும், வாடிக்கையாளா் அனுபவ மையங்களாக மாற்றப்படவுள்ளன.

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