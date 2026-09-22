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பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகம்! ஐடி, வங்கிப் பங்குகள் வீழ்ச்சி!

இன்றைய பங்குச்சந்தை வர்த்தக நிலவரம் பற்றி...

Indian stock market

பங்குச்சந்தை - IANS

Published On :

இந்திய பங்குச்சந்தைகள் வாரத்தின் தொடக்க நாளான நேற்று உயர்வுடன் முடிந்த நிலையில் இன்று (செப். 22, செவ்வாய்க்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகின்றன.

மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 74,901.50 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கிய நிலையில் காலை 11.30 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 154.02 புள்ளிகள் சரிந்து 74,704.97 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

அதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 37.10 புள்ளிகள் சரிந்து 23,377.20 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

நிஃப்டி50 குறியீட்டில் எச்சிஎல் டெக், டெக் மஹிந்திரா, இன்ஃபோசிஸ் ஆகியவை அதிக சரிவைச் சந்தித்த நிறுவனங்களாக இருந்தன.

நிஃப்டி மிட்கேப் 0.11 சதவீதம் உயர்ந்த அதே வேளையில், நிஃப்டி ஸ்மால்கேப் 0.14 சதவீதம் சரிந்தது.

துறைவாரியாக, நிஃப்டி ரியல் எஸ்டேட் பங்குகள் அதிக லாபம் பெற்றது. ஆட்டோ, மீடியா, உலோகம், நிதி சேவைகள் உள்ளிட்ட பங்குகளும் உயர்ந்தன.

நிஃப்டி ஐடி அதிகபட்சமாக சரிந்தது. பார்மா, பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் வங்கிப் பங்குகளும் சரிந்து வர்த்தகமாகின்றன.

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வர்த்தக தொடக்கதில் 95.74 என இருந்தது.

Summary

Stock Market today: Sensex falls 100 pts, Nifty below 23,400

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