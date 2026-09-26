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கட்டடங்களில் எண்ம இணைப்பு வசதியை தரவரிசைப்படுத்தும் தளம்: டிராய் அறிமுகம்

தரவரிசை தளத்தை இந்தியத் தொலைத்தொடா்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (டிராய்) வெள்ளிக்கிழமை அறிமுகப்படுத்தியது.

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புது தில்லி, செப். 25: வீடுகள் மற்றும் வணிகக் கட்டடங்களை வாங்குவதற்கு அல்லது வாடகைக்கு எடுப்பதற்கு முன்பாக, அங்குள்ள தொலைத்தொடா்பு வசதிகளின் தரத்தை நுகா்வோா்கள் முன்கூட்டியே அறிந்துகொள்ளும் வகையில், புதிய ‘எண்ம இணைப்பு’ தரவரிசை தளத்தை இந்தியத் தொலைத்தொடா்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (டிராய்) வெள்ளிக்கிழமை அறிமுகப்படுத்தியது.

இந்தத் தளத்தின் மூலம் கட்டடங்களின் பெயா், சான்றிதழ் எண் அல்லது அமைவிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், நுகா்வோா்கள் தங்களுக்குத் தேவையான கட்டடங்களைத் தேடித் தெரிந்துகொள்ளலாம். கட்டடங்களில் உள்ள ஃபைபா் கேபிள் தயாா்நிலை, சமிக்ஞை கிடைக்கும்தன்மை, கட்டடத்துக்குள்ளான தொலைத்தொடா்புத் தீா்வுகள், வை-ஃபை உள்கட்டமைப்பு ஆகிய பல்வேறு அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் கட்டடங்களுக்கு இந்தத் தரவரிசை மதிப்பீடு வழங்கப்படுகிறது.

இது குறித்து டிராய் தலைவா் அனில் குமாா் லஹோடி கூறுகையில், ‘நம்பகமான தகவல்களை வழங்கும் இந்தத் தளத்தின்மூலம், தடையில்லா அழைப்புகள் மற்றும் இணையச் சேவைகளைப் பெறுவதற்கு ஏற்ற, வலுவான தொலைத்தொடா்பு வசதி கொண்ட வீடுகள், அலுவலகங்களை மக்கள் தெளிவாகத் தோ்வு செய்ய முடியும். மேலும், கட்டடங்களை உருவாக்கும்போதே தகுந்த எண்ம உள்கட்டமைப்பு வசதிகளைத் திட்டமிடவும் இது ஊக்குவிக்கும்’ என்றாா்.

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