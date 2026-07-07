யுபிஎஸ்சி: மாநில ஆளுநர் நியமிக்கப்படுவது எப்படி? தகுதிகள் என்னென்ன?

மாநில ஆளுநர் நியமனம் மற்றும் தகுதிகள் தொடர்பாக பின்வருமாறு பார்க்கலாம்.
இந்திய அரசியலமைப்பு, மத்திய அரசில் நடைமுறையில் உள்ள அதே வகையான நாடாளுமன்ற ஆட்சிமுறையே மாநிலங்களிலும் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று வகுத்துள்ளது. அரசியலமைப்பின் பகுதி VI (Part VI) மாநில அரசின் அமைப்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் தொடர்பான விதிகளை விளக்குகிறது.
இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி VI-இல் உள்ள 153 முதல் 167 வரை உள்ள சட்டவிதிகள் (Articles) மாநில நிர்வாகம் (State Executive) குறித்து விளக்குகின்றன.
மாநில நிர்வாகம் என்பது ஆளுநர், முதலமைச்சர், அமைச்சரவை மற்றும் மாநிலத்தின் தலைமை வழக்கறிஞர் (Advocate General) ஆகியோரைக் கொண்டுள்ளது.
மத்திய அரசில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் (Vice-President) என்ற பதவி இருப்பதைப் போல, மாநிலங்களில் துணை ஆளுநர் (Vice-Governor) என்ற பதவி அரசியலமைப்பில் இல்லை.
ஆளுநர் (Governor) மாநிலத்தின் நிர்வாகத் தலைவராக (Chief Executive Head) உள்ளார். ஆனால், குடியரசுத் தலைவரைப் போலவே, அவர் பெயரளவிலான அல்லது அரசியலமைப்புச் சார்ந்த தலைவராக (Nominal / Constitutional Head) மட்டுமே செயல்படுகிறார்.
மேலும், ஆளுநர் மத்திய அரசின் பிரதிநிதியாகவும் (Agent of the Central Government) செயல்படுகிறார். எனவே, ஆளுநர் பதவிக்கு இரட்டைப் பங்கு (Dual Role) உள்ளது.
பொதுவாக, ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் தனித்தனி ஆளுநர் நியமிக்கப்படுகிறார். ஆனால், 1956-ஆம் ஆண்டின் 7-வது அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டம் (7th Constitutional Amendment Act, 1956) மூலம், ஒரே நபரை இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு ஆளுநராக நியமிக்கலாம் என்ற நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
ஆளுநர் நியமனம்
ஆளுநர், குடியரசுத் தலைவரைப் போல மக்களால் நேரடியாகவோ அல்லது சிறப்பாக அமைக்கப்பட்ட தேர்தல் குழுவின் மூலம் மறைமுகமாகவோ தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதில்லை.
அவரை, குடியரசுத் தலைவர் தனது கையொப்பமும் அதிகாரபூர்வ முத்திரையும் கொண்ட ஆணை (Warrant) மூலம் நியமிக்கிறார். இதனால், ஒரு வகையில் ஆளுநர் மத்திய அரசின் பரிந்துரையின்படி நியமிக்கப்படும் நபராக கருதப்படுகிறார்.
இருப்பினும், 1979-ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பின்படி, மாநில ஆளுநர் பதவி மத்திய அரசின் கீழ் உள்ள வேலைவாய்ப்பு அல்ல. அது தன்னிச்சையான அரசியலமைப்புச் சட்டப் பதவியாகும். மேலும், ஆளுநர் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டிலோ அல்லது அதற்கு கீழ்ப்பட்டவராகவோ செயல்படுவதில்லை.
என்ன தகுதி வேண்டும்?
ஒருவரை மாநில ஆளுநராக நியமிப்பதற்கான இரண்டு தகுதிகளை மட்டுமே இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணயித்துள்ளது.
1. அவர் இந்தியக் குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்.
2. அவர் 35 வயதை நிறைவு செய்தவராக இருக்க வேண்டும்.
இதற்கு மேலாக, காலப்போக்கில் இரண்டு அரசியலமைப்பு மரபுகள் (Conventions) உருவாகியுள்ளன.
ஆளுநராக நியமிக்கப்படும் நபர், அவர் நியமிக்கப்படும் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவராக இல்லாமல், வேறு மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவராக (Outsider) இருக்க வேண்டும். இதனால், அவர் உள்ளூர் அரசியலின் தாக்கத்திலிருந்து விலகி, நடுநிலையுடன் செயல்பட முடியும்.
ஆளுநரை நியமிக்கும்போது, சம்பந்தப்பட்ட மாநிலத்தின் முதலமைச்சருடன் குடியரசுத் தலைவர் ஆலோசனை நடத்த வேண்டும் என்ற மரபு உள்ளது. இதன் நோக்கம், மாநிலத்தில் அரசியலமைப்புச் செயல்பாடுகள் சுமுகமாக நடைபெறுவதை உறுதி செய்வதாகும்.
ஆனால், நடைமுறையில் இந்த இரண்டு மரபுகளும் சில நேரங்களில் பின்பற்றப்படாமல் மீறப்பட்டுள்ளன.
Summary
Let us look at the appointment and qualifications of the State Governor as follows.
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