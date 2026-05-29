யுபிஎஸ்சி: குடியரசுத் தலைவரின் அலுவலகம் எந்தெந்த சூழலில் காலியாகும்?

குடியரசுத் தலைவரின் அலுவலகம் எந்தெந்த சூழலில் காலியாகும் என்பது குறித்து பின்வருமாறு காணலாம்.
குடியரசுத் தலைவரின் அலுவலகத்தில் காலியிடம் பின்வரும் எந்த ஒரு காரணத்தாலும் ஏற்படலாம்:
அவரது ஐந்தாண்டு பதவிக்காலம் முடிவடைதல்.
அவர் பதவி விலகுதல்.
பதவி நீக்க (Impeachment) நடைமுறையின் மூலம் நீக்கப்படுதல்.
அவரது மரணம்.
அல்லது வேறு காரணங்களால் — உதாரணமாக, அவர் பதவியில் தொடர தகுதி இழப்பது அல்லது அவரது தேர்தல் செல்லாது என அறிவிக்கப்படுவது.
பதவியில் இருக்கும் குடியரசுத் தலைவரின் காலம் முடிவடைவதால் காலியிடம் ஏற்படவிருந்தால், அந்த காலம் முடிவதற்கு முன்பே புதிய குடியரசுத் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும். ஏதேனும் காரணத்தால் தேர்தல் தாமதமானால், புதியவர் பொறுப்பேற்கும் வரை பதவியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் தனது பதவியில் தொடர்வார். இது “இடைக்கால வெற்றிடம்” (Interregnum) ஏற்படாதிருக்க அரசியலமைப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில், துணைக் குடியரசுத் தலைவருக்கு குடியரசுத் தலைவராக செயல்படும் வாய்ப்பு கிடையாது.
குடியரசுத் தலைவரின் பதவி விலகல், பதவி நீக்கம், மரணம் அல்லது பிற காரணங்களால் பதவி காலியானால், அந்த காலியிடம் ஏற்பட்ட தேதியிலிருந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் புதிய தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும். புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் குடியரசுத் தலைவர், அவர் பதவியேற்கும் நாளிலிருந்து முழு ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு பதவியில் இருப்பார்.
குடியரசுத் தலைவரின் பதவி விலகல், நீக்கம், மரணம் அல்லது வேறு காரணங்களால் பதவி காலியானால், புதிய குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரை துணைக் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவராக செயல்படுவார்.
மேலும், பதவியில் இருக்கும் குடியரசுத் தலைவர் இல்லாதிருத்தல், உடல்நலக்குறைவு அல்லது பிற காரணங்களால் தனது கடமைகளை நிறைவேற்ற முடியாத சூழலில், அவர் மீண்டும் பொறுப்பேற்கும் வரை துணைக் குடியரசுத் தலைவர் அவரது பணிகளை மேற்கொள்வார்.
துணைக் குடியரசுத் தலைவரின் பதவியும் காலியாக இருந்தால், உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி (Chief Justice of India) குடியரசுத் தலைவராக செயல்படுவார். அவருடைய பதவியும் காலியாக இருந்தால், உச்சநீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதி அந்த பொறுப்பை ஏற்கிறார்.
இவ்வாறு குடியரசுத் தலைவராக செயல்படும் எந்த நபராயினும் அதாவது துணைக் குடியரசுத் தலைவர், இந்திய தலைமை நீதிபதி அல்லது உச்சநீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதி — குடியரசுத் தலைவருக்கான அனைத்து அதிகாரங்களையும், பாதுகாப்புகளையும் அனுபவிப்பார். மேலும், நாடாளுமன்றம் நிர்ணயிக்கும் ஊதியம், சலுகைகள் மற்றும் சிறப்புரிமைகளையும் பெறுவார்.
