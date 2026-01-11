சினிமா

கோமல தாமரா பாடல் வெளியீடு!

கிரிஷாந்த் இயக்கத்தில் 'மஸ்திஸ்கா மரணம்' என்ற படத்தில் வரும் 'கோமல தாமரா' என்ற பாடலில் ரஜிஷா விஜயன் நடனமாடியுள்ளார்.
Summary

கிரிஷாந்த் இயக்கத்தில் 'மஸ்திஸ்கா மரணம்' என்ற படத்தில் வரும் 'கோமல தாமரா' என்ற பாடலில் ரஜிஷா விஜயன் நடனமாடியுள்ளார்.

குடும்பப்பாங்கான எதார்த்தமான வேடங்களில் நடித்து வந்த ரஜிஷா முதல் முறையாக கமர்ஷியல் களம் இறங்கி உள்ளார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.