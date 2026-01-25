சினிமா
கராத்தே பாபு டீசர்!
ரவி மோகனின் நடிப்பில் 'கராத்தே பாபு' படத்தின் டீசர் வெளியானது.
ரவி மோகனின் நடிப்பில் 'கராத்தே பாபு' படத்தின் டீசர் வெளியானது. கணேஷ் கே.பாபு இயக்கியுள்ள இப்படத்தை ஸ்க்ரீன் ஸீன் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
இப்படத்தில் கே.எஸ்.ரவிக்குமார், விடிவி கணேஷ், சக்தி வாசுதேவன், சுப்ரமணியம் சிவா, கவிதாலயா கிருஷ்ணன், பிரதீப் ஆண்டனி, ராஜ ராணி பாண்டியன், சந்தீப் ராஜ், சிந்துப்ரியா, அஜித் கோஷ், அரவிந்த், கல்கி ராஜா, ஸ்ரீ தன்யா, ஆனந்தி, சாம் ஆண்டர்சன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், 'கராத்தே பாபு' படத்தின் டீசரை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
