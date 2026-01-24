செய்திகள்

ரவி மோகனின் கராத்தே பாபு டீசர்!

நடிகர் ரவி மோகன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள கராத்தே பாபு டீசர் குறித்து...
Ravi Mohan in the film Karathy Babu.
கராத்தே பாபு படத்தில் ரவி மோகன். படம்: யூடியூப் / ஸ்கிரீன் சீன் மீடியா என்டர்டெயின்மென்ட்
Updated on
1 min read

நடிகர் ரவி மோகன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள கராத்தே பாபு டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

ஸ்கிரீன் சீன் மீடியா என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரிப்பில் டாடா திரைப்படத்தின் இயக்குநர் கணேஷ் கே. பாபு இயக்கத்தில் இந்தப் படம் உருவாகியுள்ளது.

இசையமைப்பாளர் சாம் சி.எஸ். இசையில், அரசியல் கதைகளத்துடன் கூடிய இந்தப் படத்தின் டைட்டில் டீசருக்கே ரசிகர்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்தது.

இந்நிலையில், டீசர் வெளியாகி கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் நாசர், சக்தி வாசுதேவன், விடிவி கணேஷ் இயக்குநர் கே.எஸ். ரவிக்குமார் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

படக்குழு நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், ”இத்திரைப்படத்தில் வரும் சம்பவங்கள், கதாபாத்திரங்கள் அனைத்தும் கற்பனையே, எந்த தனிநபரையும் குறிப்பிடவில்லை" எனக் குறிப்பிட்டிருந்தது.

அரசியல் த்ரில்லராக உருவாகியிருக்கும் இந்தப் படத்தின் டீசர் சமூக வலைதளத்தில் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.

அனுபமாவின் லாக் டவுன்: 3-ஆவது முறையாக அறிவிக்கப்பட்ட ரிலீஸ் தேதி!
Summary

The teaser for Karathey Babu, starring actor Ravi Mohan, has been released.

