விருதுநகர்
திருத்தங்கலில் அதிமுக வாக்குச் சாவடி முகவா்கள் கூட்டம்
விருதுநகா் மாவட்டம்,திருத்தங்கலில் அதிமுக வாக்குச் சாவடி முகவா்கள் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
திருத்தங்கலில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்துக்கு முன்னாள் அமைச்சா் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி தலைமை வகித்தாா். பின்னா், அவா் பேசியதாவது:
வரும் 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்காக கட்சியினா் தீவிரமாக களப்பணியாற்ற வேண்டும். அப்போதுதான் வெற்றி நம்மை தேடி வரும். வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை பாா்த்து திமுக பயப்படுகிறது. போலி வாக்காளா்கள் நீக்கப்படுவாா்கள் என்ற அச்சம் திமுகவுக்கு உள்ளது. அதிமுக கூட்டணியில் பல பெரிய கட்சிகள் இணைய வாய்ப்புள்ளது. வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக 200 தொகுதிக்கு மேல் வெற்றி பெறும் என்றாா் அவா்.