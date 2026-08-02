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விருதுநகர்

அடையாளம் தெரியாத ஆண் உடல் மீட்பு

சாத்தூரில் அடையாளம் தெரியாத ஆண் உடலை மீட்டு, போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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சடலம்... - கோப்புப் படம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 9:12 pm IST

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சாத்தூரில் அடையாளம் தெரியாத ஆண் உடலை மீட்டு, போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் புறவழி இணைப்புச் சாலையோரத்தில் அடையாளம் தெரியாத ஆண் உடல் கிடப்பதாக போலீஸாருக்கு சனிக்கிழமை தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து, அங்கு சென்ற சாத்தூா் நகா் போலீஸாா் 35 வயது மதிக்கத்தக்க அடையாளம் தெரியாத ஆண் உடலை மீட்டு, கூறாய்வுக்காக சாத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் மீட்பு

அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் மீட்பு

அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் மீட்பு

அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம்

அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம்

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