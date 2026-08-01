வாகனம் மோதி புள்ளிமான் உயிரிழப்பு

ராஜபாளையம் அருகே வாகனம் மோதி புள்ளிமான் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தது.
ராஜபாளையம் அருகே சங்கரன்கோவில் சாலை, முதுகுடி அருகே வழி தவறி வந்த புள்ளிமான் அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி உயிரிழந்து கிடப்பதாக தெற்கு காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற காவல் துறையினா், புள்ளிமானின் உடலை மீட்டு வனத் துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனா். இதுகுறித்து வனத்துறையினா் விசாரிக்கின்றனா்.
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