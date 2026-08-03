சிவகாசி பகுதியில் சட்ட விரோதமாக பேன்சிரக பட்டாசுகளை தயாரித்த மூவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சிவகாசி பகுதியில் சட்ட விரோதமாக பட்டாசு தயாரிக்கப்படுகிா என போலீஸாா் சோதனை நடத்தி வருகின்றனா். இந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை போலீஸாா் நடத்திய சோதனையில் சிவகாசி அருகே புலிப்பாறைப்பட்டியில் கிளியம்பட்டியைச் சோ்ந்த முத்துப்பாண்டி (42), சிங்கம்பட்டியில் இதே ஊரைச் சோ்ந்த விக்னேஷ்வரன் (20), யோகராஜ் (32) ஆகிய மூவரும் தங்களது வீட்டருகே தகர கொட்டகை அமைத்து பேன்சிரக பட்டாசுகளை தயாரித்து வருவது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து மாரனேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து மூவரையும் கைது செய்து அவரிகளிடமிருந்த பேன்சிரக பட்டாசு, திரிகட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
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