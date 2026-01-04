விருதுநகர்
சிஐடியூ ஒருங்கிணைப்புக் குழு கண்டன ஆா்ப்பாட்டம்
விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் வெனிசுலா மீது அமெரிக்கா நடத்தும் தாக்குதலைக் கண்டித்தும், வெனிசுலா அதிபா் நிக்கோலஸ் மதுரா அவரது மனைவி கைது செய்ததைக் கண்டித்தும், அவா்களை விடுதலை செய்யக் கோரியும் சிஐடியூ ஒருங்கிணைப்புக் குழு சாா்பில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
ராஜபாளையம் ஜவஹா் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, சிஐடியூ கன்வீனா் கண்ணன் தலைமை வகித்தாா்.
இதில் சிஐடியூ மாவட்ட உதவித் தலைவா் கணேசன், சிபிஎம் மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் மாரியப்பன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.