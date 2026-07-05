நத்தம்பட்டி அருகே கஞ்சா விற்பனை செய்த இளைஞா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள நத்தம்பட்டி அய்யனாா்புரம் பகுதியில் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, பிள்ளையாா் கோயில் அருகே போலீஸாா் வருவதைப் பாா்த்த இளைஞா் இரு சக்கர வாகனம், பையை போட்டுவிட்டு தப்பினாா்.
அந்தப் பையை போலீஸாா் சோதனை செய்தபோது கஞ்சா பொட்டலங்கள் இருப்பது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து நத்தம்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, தப்பியோடிய உதயகுமாா் மகன் ராஜாவை (24) தேடி வருகின்றனா்.
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