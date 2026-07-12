சிவகாசியில் கஞ்சா விற்பனை செய்த இருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி அம்மன்கோவில்பட்டி பகுதியில் போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அந்தப் பகுதியில் கையில் பையுடன் நின்றிருந்த இருவா் கஞ்சா பொட்டலங்களை விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், அவா்கள் சிவகாசி முனீஸ்வரன் குடியிருப்புப் பகுதியைச் சோ்ந்த காா்த்தீஸ்வரன் (22), பராசக்தி குடியிருப்புப் பகுதியைச் சோ்ந்த முருகன் (51) ஆகியோா் எனத் தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து சிவகாசி கிழக்குப்போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து இருவரையும் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்த கஞ்சா பொட்டலங்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
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